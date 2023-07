Novo Nordisk a accusé jeudi trois pharmacies de Floride de vendre illégalement des produits prétendant contenir du semaglutide, l'ingrédient actif des médicaments Wegovy, Ozempic et Rybelsus, destinés à la perte de poids et au traitement du diabète, produits par le fabricant danois.

Dans trois actions distinctes intentées devant le tribunal fédéral de Floride, Novo Nordisk a demandé des ordonnances interdisant à TruLife Pharmacy, Brooksville Pharmaceuticals et WellHealth Inc. de vendre les produits en question, ainsi que des dommages-intérêts non spécifiés. Les trois défendeurs sont des pharmacies de préparation, qui réalisent des préparations médicamenteuses sur mesure pour leurs clients.

Les pharmacies n'ont pas pu être jointes dans l'immédiat pour un commentaire.

Novo Nordisk est la seule entreprise autorisée par la Food and Drug Administration à vendre des médicaments à base de semaglutide. Elle affirme que les pharmacies vendent de nouveaux médicaments sans l'approbation de la FDA et prétendent concurrencer les médicaments approuvés de Novo Nordisk, ce qui constitue une violation des lois fédérales et des États.

Novo Nordisk a déclaré dans les poursuites que la vente de médicaments sans passer par le processus d'approbation de la FDA donnait aux pharmacies un "avantage concurrentiel déloyal".

"Pire encore, cela met les patients en danger en les exposant à des médicaments dont l'innocuité et l'efficacité n'ont pas été démontrées", a déclaré l'entreprise.

Ces poursuites interviennent environ deux semaines après que Novo Nordisk a déposé des plaintes similaires contre des spas médicaux et des cliniques de bien-être aux États-Unis.

Wegovy est approuvé pour la perte de poids, tandis que les deux autres médicaments sont approuvés pour le diabète. Cependant, Ozempic a connu une pénurie d'approvisionnement au début de l'année en raison d'une forte demande, due à des prescriptions faites à des patients non diabétiques désireux de perdre du poids.

En mai, la FDA a mis en garde, dans des orientations publiques, contre les risques de sécurité liés aux versions non autorisées des médicaments amaigrissants populaires de Novo Nordisk, en réponse à des rapports faisant état de réactions négatives à des versions fabriquées sur mesure.

Barclays estime que le marché mondial des thérapies d'amaigrissement pourrait atteindre 100 milliards de dollars au cours des dix prochaines années, la plupart des bénéfices revenant aux leaders de la première heure, Novo Nordisk et Eli Lilly. (Reportage de Brendan Pierson à New York, rédaction d'Alexia Garamfalvi et Jamie Freed)