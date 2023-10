Le PDG de Novo Holdings, l'actionnaire majoritaire du fabricant de médicaments Novo Nordisk, a déclaré mardi qu'il pensait que la fenêtre des introductions en bourse s'ouvrirait d'ici 18 mois et qu'il encourageait les entreprises de son portefeuille à se préparer.

Kasim Kutay, PDG de Novo Holdings, a fait ces remarques lors d'un entretien avec un groupe de journalistes au siège de la société d'investissement à Copenhague.

Novo Holdings détient 28,1 % des actions économiques (ou A) et 76,9 % des actions avec droit de vote (ou B) de l'entreprise danoise Novo Nordisk.

Novo, le fabricant de médicaments, profite des bénéfices records réalisés grâce à ses nouveaux médicaments contre la perte de poids et le diabète, Wegovy et Ozempic. Le cours de son action a pratiquement triplé au cours des quatre dernières années.

En conséquence, son actionnaire de contrôle, la Fondation Novo Nordisk, bénéficie d'une manne importante.

Selon les analystes de Berenberg et les calculs de Reuters, la Fondation recevra environ 12,5 milliards de dollars de rendement entre l'année dernière et 2026. C'est environ le double de ce qu'elle a reçu entre 2018 et 2021, avant le lancement de Wegovy aux États-Unis.

Holdings a 161 entreprises en portefeuille, ce qui ne reflète pas l'ensemble des activités d'investissement, a déclaré M. Kutay, compte tenu des investissements réalisés par l'intermédiaire de gestionnaires de portefeuille externes et des fonds investis dans d'autres entreprises.

La répartition à peu près égale entre les sciences de la vie et les investissements en capital est logique pour Novo Holdings, car le secteur est intégré dans la structure plus large de la Fondation Novo Nordisk, a déclaré M. Kutay.

"Nous nous différencions parce que nous connaissons bien le secteur et que nous pouvons faire la différence", a-t-il déclaré, ajoutant que le secteur de la santé au sens large bénéficie de "vents contraires incroyables" et continuera de croître en raison du vieillissement des populations, des maladies chroniques, dont l'obésité, et des investissements importants dans la santé réalisés par les gouvernements des marchés émergents.

M. Kutay a indiqué que Holdings comptait 160 employés au mois de juin, mais qu'elle envisageait d'en compter 180 l'année prochaine. L'entreprise possède six bureaux dans le monde, dont un ouvert à Shanghai au début de l'année pour se concentrer sur les investissements en Chine, un à Singapour ouvert il y a plusieurs années, et aux États-Unis, à Boston et San Francisco.