L'actionnaire majoritaire du fabricant de médicaments Novo Nordisk a annoncé jeudi un investissement majeur dans un nouveau fonds de transition énergétique, alors qu'il élargit son portefeuille au-delà de la santé.

Novo Holdings contrôle 76 % des voix de la société danoise Novo Nordisk, qui est devenue la semaine dernière l'entreprise la plus valorisée d'Europe grâce à l'augmentation des bénéfices de son médicament pour la perte de poids Wegovy et de son médicament pour le diabète de type 2 Ozempic.

Novo Holdings a déclaré qu'elle investirait environ 2 milliards de couronnes danoises (290 millions de dollars) dans un nouveau fonds géré par Glentra Capital, une société d'investissement créée l'année dernière par deux hommes d'affaires danois. L'entreprise affirme qu'elle vise à générer des rendements par le biais d'investissements dans les énergies renouvelables.

Novo Holdings a également déclaré avoir pris une participation de 20 % dans Glentra Capital.

Morten Beck Jorgensen, associé directeur des investissements, a déclaré à Reuters que l'investissement annoncé jeudi est conforme à une stratégie établie il y a cinq ans, selon laquelle Novo Holdings augmentera ses investissements dans la transition verte au fil du temps, conformément à son objectif de générer des rendements à long terme grâce à des investissements qui améliorent globalement la durabilité.

"La transition verte n'est pas la seule priorité, mais elle constituera une part importante de l'ensemble du portefeuille d'investissement à l'avenir", a déclaré M. Jorgensen lors d'un entretien téléphonique.

Il a ajouté que, bien que Novo Holdings ait réalisé plusieurs investissements récents dans la transition énergétique, citant un investissement d'un montant non divulgué dans le promoteur immobilier NREP axé sur le développement durable, celui annoncé jeudi était le premier investissement de grande envergure.

Le capital à investir de Novo Holdings s'accroît grâce aux performances financières de Novo Nordisk. La capitalisation boursière du fabricant de médicaments s'élevait jeudi à 219 milliards de dollars et ses actions ont augmenté de 45 % cette année.

Novo Holdings est détenue à 100 % par la Fondation Novo Nordisk, dont les objectifs sont de fournir "une base stable pour les activités commerciales et de recherche menées par les entreprises du groupe Novo", dont Novo Nordisk est la plus importante, et de soutenir "des objectifs scientifiques, humanitaires et sociaux". (Reportage de Maggie Fick ; Reportage complémentaire d'Amanda Cooper ; Rédaction d'Elaine Hardcastle)