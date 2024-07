Les intermédiaires de l'industrie pharmaceutique américaine ont défendu leur rôle dans le système de santé lors d'une audition au Congrès, mardi, après que des membres de la commission les ont accusés de pousser les patients vers des traitements coûteux, même lorsque des options moins onéreuses sont disponibles.

Un rapport de la commission de la Chambre des représentants sur le contrôle et la responsabilité, publié plus tôt dans la journée, indique qu'elle a trouvé des preuves que ces gestionnaires de prestations pharmaceutiques obligent les fabricants de médicaments à payer des remises pour placer leurs médicaments de marque dans une position favorable sur leurs listes de médicaments couverts par divers régimes d'assurance.

Dans leur témoignage devant la commission, les dirigeants des trois principaux gestionnaires de prestations pharmaceutiques aux États-Unis - OptumRx de UnitedHealth, ExpressScripts de Cigna et Caremark de CVS Health - ont déclaré que leurs modèles d'entreprise permettaient aux affiliés des régimes de santé, y compris les régimes gérés par les syndicats, de réaliser des économies.

Ils ont imputé l'augmentation des coûts pour les consommateurs aux "abus de brevets" commis par les fabricants de médicaments, qui retardent le lancement de médicaments génériques et biosimilaires moins chers. Le prix de lancement des nouveaux médicaments est également en cause.

Les dirigeants de l'industrie pharmaceutique, quant à eux, ont déclaré à plusieurs reprises que les PBM étaient responsables du coût élevé des médicaments sur ordonnance.

Le président de CVS Caremark, David Joyner, a toutefois déclaré à la commission que l'année dernière, le prix médian annuel d'un nouveau médicament mis sur le marché était de 300 000 dollars.

"Humira, Ozempic et Stelara coûtent à eux seuls plus que tous les médicaments génériques réunis", a-t-il déclaré à propos du traitement de l'arthrite le plus vendu d'AbbVie, du médicament contre le diabète de Novo Nordisk largement utilisé hors étiquette pour la perte de poids, et du traitement à succès de Johnson and Johnson contre la maladie de Crohn.

Joyner a qualifié le prix des médicaments GLP-1 utilisés pour la perte de poids d'"écrasant", ajoutant que les coûts dépasseraient 1,2 trillion de dollars par an si toutes les personnes obèses en recevaient un.

Les médicaments Ozempic et Wegovy de Novo et Mounjaro d'Eli Lilly sont à l'origine de plus des deux tiers de l'augmentation des coûts pour les clients de Caremark en 2023, selon M. Joyner.

Le président de la commission, le républicain James Comer, a accusé les PBM de rejeter la responsabilité du prix des médicaments sur les fabricants.

"Ce n'est pas ce que nous disent les médecins à travers l'Amérique. Ce n'est pas ce que nous disent les pharmaciens de toute l'Amérique", a déclaré M. Comer.

Les Pharmacy Benefit Managers gèrent les prestations pharmaceutiques pour les compagnies d'assurance maladie, les grands employeurs et les régimes d'assurance maladie.

Selon le représentant démocrate Jamie Raskin, les entreprises CVS, UnitedHealth et Cigna contrôlent 80 % des médicaments délivrés sur ordonnance aux États-Unis.

Les trois plus grands intermédiaires ont utilisé leur position "pour mettre en œuvre des politiques anticoncurrentielles" et protéger leurs propres profits, indique la commission dans son rapport.

Le rapport indique également que les entreprises de soins de santé partagent des données sur les patients entre leurs unités commerciales afin d'orienter les patients vers les pharmacies qu'elles possèdent.

Les entreprises ont également commencé à transférer certaines opérations à l'étranger pour éviter la transparence et les réformes proposées, selon le rapport.