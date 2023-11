Ankur Banerjee fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les investisseurs se concentrant sur les données de l'inflation américaine, attendues plus tard dans la journée de mardi, les marchés ont connu une session asiatique calme, bien que les traders restent fascinés par la marche incessante du yen vers son niveau le plus bas depuis trois décennies.

Les bourses européennes s'annoncent également calmes, selon les marchés à terme, mais les données sur le PIB flash du troisième trimestre de la zone euro et les salaires hebdomadaires moyens d'octobre au Royaume-Uni influenceront probablement le marché, tandis que les investisseurs digèrent un remaniement ministériel en Grande-Bretagne qui comprend le retour de David Cameron en tant que ministre des affaires étrangères.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'inflation globale des prix à la consommation aux États-Unis ralentisse à 3,3 % en octobre, contre 3,7 % en septembre, le taux d'inflation de base, qui exclut les composantes volatiles, restant inchangé par rapport à septembre, à 4,1 %.

Les décideurs politiques de la Réserve fédérale ont maintenu l'option de nouvelles hausses de taux sur la table, le président de la Fed, Jerome Powell, ayant déclaré la semaine dernière qu'ils n'étaient toujours pas sûrs que les taux soient suffisamment élevés pour juguler l'inflation.

Des données solides pourraient mettre encore plus de pression sur le fragile yen, qui a touché un plus bas d'un an à 151,92 pour un dollar lundi et s'est maintenu à 151,65, tout en se maintenant dans une fourchette très serrée au cours des heures asiatiques. Si la devise malmenée franchit le creux de 151,94 atteint l'année dernière, il s'agirait d'un plus bas de 33 ans.

La dernière chute du yen a entraîné de nouvelles mises en garde verbales de la part de Tokyo. Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré mardi que le gouvernement prendrait toutes les mesures possibles nécessaires pour répondre aux mouvements de la monnaie, répétant son mantra habituel selon lequel les fluctuations excessives ne sont pas souhaitables.

Dans le monde des entreprises, les investisseurs garderont un œil sur la société la plus précieuse d'Europe, Novo Nordisk. Les actions du fabricant danois de médicaments ont augmenté lundi après que des données ont montré que les avantages en matière de protection cardiaque de son populaire médicament contre l'obésité, le Wegovy, ne sont pas uniquement dus à la perte de poids.

Alors que la demande des consommateurs américains s'est révélée mitigée au cours du dernier trimestre, les résultats de Walmart et de Target mercredi et jeudi respectivement éclaireront les perspectives des détaillants américains à l'approche du "Black Friday" (vendredi noir).

Une analyse de Reuters a montré que les stocks excédentaires pourraient entraver le secteur de la vente au détail pendant les fêtes de fin d'année pour la deuxième année consécutive, réduisant les marges bénéficiaires alors que les acheteurs peuvent s'attendre à des rabais importants.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés mardi :

Événements économiques : Salaire hebdomadaire moyen au Royaume-Uni pour le mois de septembre, PIB flash de la zone euro pour le troisième trimestre, emploi flash de la zone euro pour le troisième trimestre.