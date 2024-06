Novo Nordisk A/S : La valeur du jour en Europe - Novo Nordisk investira 6,8 milliards de dollars dans ses capacités de production en 2024

Novo Nordisk (+1,27% à 1001,00 couronnes danoises) est en hausse ce mardi dans un marché en baisse après avoir annoncé sa décision d'augmenter ses investissements en allouant 6,8 milliards de dollars à la production, contre 3,9 milliards de dollars de 2023. Le groupe pharmaceutique danois, plus grosse capitalisation européenne, investira 4,1 milliards de dollars américains (soit quelque 27 milliards de couronnes danoises) dans la construction d’une deuxième usine de fabrication de remplissage et de finition à Clayton, en Caroline du Nord. Cet investissement créera mille emplois sur place.



Novo Nordisk va ainsi " accroître sa capacité à produire des traitements injectables actuels et futurs pour les personnes souffrant d'obésité et d'autres maladies chroniques graves ".

La construction sera progressivement finalisée entre 2027 et 2029.



"Il nous a fallu un siècle pour atteindre 40 millions de patients, mais grâce à cette expansion et à des investissements continus dans notre production, nous renforçons la capacité de Novo Nordisk à servir les millions de personnes atteintes de maladies chroniques graves ", a déclaré Lars Fruergaard Jørgensen, CEO de Novo Nordisk.



Citi reste à l'achat avec un objectif de cours de 975 couronnes danoises, estimant que l'investissement annoncé doublera les capacités du groupe aux Etats-Unis à partir de 2029. L'investissement devrait augmenter de plus de 70% en 2024 et quadrupler d'ici à 2030 par rapport à la décennie précédente. " Nous continuons d'affirmer que les aspirations en matière d'approvisionnement se situent au niveau de centaines de millions de patients ", souligne l'analyste.