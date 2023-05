Novo Nordisk : Les États-Unis sont la priorité pour le médicament amaigrissant par rapport au lancement sur de nouveaux marchés

Le directeur financier Karsten Munk Knudsen a déclaré que plus de 100 000 ordonnances étaient rédigées chaque semaine aux États-Unis pour ce médicament.

"Nous sommes impatients de nous lancer sur les marchés hors États-Unis, mais nous devons bien sûr le faire de manière responsable et durable", a-t-il déclaré.

Plus tôt dans la journée de jeudi, la société a déclaré qu'elle réduirait de moitié l'approvisionnement en doses de départ du médicament aux États-Unis pendant plusieurs mois afin de faire face à la forte demande.

Novo a actuellement deux fabricants sous contrat qui produisent Wegovy - un en Europe et un aux États-Unis - et en a signé un troisième aux États-Unis, qui commencera à produire à la fin de cette année, et l'entreprise espère en obtenir d'autres, a-t-il dit.

"Nous continuons à nous développer. Cela ne s'arrêtera pas là", a-t-il déclaré.