NOVO NORDISK : Stifel abaisse son objectif de cours

Stifel maintient sa note d'achat sur le titre Novo Nordisk avec un objectif de cours réduit de 965 à 955 DKK.



L'analyste indique que les résultats du 2ème trimestre de Novo Nordisk ont entraîné une forte baisse de l'action, en raison des performances décevantes d'Ozempic et de Wegovy.



Par ailleurs, la direction n'a pas répondu aux préoccupations concernant les prix nets réalisés et la durée moyenne de traitement pour le marché de l'obésité.



Néanmoins, 'si la dynamique est moins favorable, les chiffres n'ont pas de raison de changer de manière significative, auquel cas le ratio PEG de 1,7x rend l'action à nouveau attrayante', conclut le broker.



