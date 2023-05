Novo Nordisk annonce que l'essai d'un médicament oral pour la perte de poids donne des résultats significatifs

Novo Nordisk a déclaré lundi qu'un essai de stade avancé d'une version orale de son médicament semaglutide pour la perte de poids a montré une perte de poids statistiquement significative et supérieure à celle d'un placebo.

Le fabricant danois de médicaments a déclaré dans un communiqué qu'il prévoyait de déposer une demande d'approbation réglementaire pour le comprimé quotidien aux États-Unis et dans l'Union européenne en 2023.

Le lancement mondial du semaglutide oral de 50 milligrammes (mg) dépend des priorités du portefeuille et de la capacité de production, a ajouté l'entreprise.

Les résultats constituent un nouveau coup de pouce pour Novo Nordisk, dont l'injection hebdomadaire de Wegovy a transformé le marché de la perte de poids depuis son lancement aux États-Unis en juin 2021, attirant l'attention des patients, des investisseurs et même des célébrités du monde entier.

Les résultats publiés lundi montrent une perte de poids comparable à celle obtenue lors de l'essai de l'entreprise avec le semaglutide injectable dans l'obésité sous la marque Wegovy, a déclaré Martin Holst Lange, responsable du développement chez Novo Nordisk.

Cela conduit à une perte de poids d'environ 15 % en moyenne, parallèlement à des changements de régime et d'exercice.

"Le choix entre un comprimé quotidien ou une injection hebdomadaire pour l'obésité a le potentiel de proposer aux patients et aux prestataires de soins de santé la possibilité de choisir ce qui convient le mieux aux préférences individuelles en matière de traitement", a-t-il ajouté.

L'étude de phase IIIa appelée OASIS a porté sur 667 adultes souffrant d'obésité ou de surpoids et présentant une ou plusieurs comorbidités. Le traitement était associé à une intervention sur le mode de vie.

Bien que largement attendus, les résultats de l'étude sont rassurants compte tenu des menaces de futurs médicaments concurrents, a écrit Jefferies dans une note à ses clients.

Les ventes du médicament de 50 mg pourraient atteindre 8 milliards de dollars par an, estime la maison de courtage.

Le médicament semble avoir un "profil sûr et bien toléré", les effets indésirables les plus fréquents étant des effets gastro-intestinaux légers à modérés qui diminuent en temps utile, a déclaré Novo Nordisk. (Reportage de Louise Breusch Rasmussen ; reportages complémentaires de Boleslaw Lasocki et Maggie Fick ; rédaction de Terje Solsvik et Paul Simao)