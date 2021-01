Novo Nordisk : avis positif de l'EMA sur le Sogroya

Novo Nordisk a annoncé aujourd'hui que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) relevant de l'Agence européenne des médicaments (EMA), a adopté un avis positif et recommandé une autorisation de mise sur le marché du Sogroya (somapacitan) comme traitement des adultes présentant un déficit en hormone de croissance (AGHD).



'Nous sommes convaincus que Sogroya facilitera la prise en charge de cette grave maladie chronique et contribuera à améliorer la qualité de vie d'un plus grand nombre de personnes atteintes d'un déficit en hormone de croissance', a déclaré Mads Krogsgaard Thomsen, vice-président exécutif et directeur scientifique de Novo Nordisk .





