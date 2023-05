Novo Nordisk : dépassé par la demande pour son anti-obésité

Novo Nordisk a annoncé vendredi qu'il ne serait en mesure que de fournir des quantités limitées de Wegovy, son traitement contre l'obésité qui rencontre un succès grandissant aux Etats-Unis.



Dans une note d'information, le laboratoire danois explique que les tendances d'activité qui entourent aujourd'hui la demande pour le produit sur le marché américain dépassent ses capacités de production annuelles.



Face au vif intérêt qui entoure ce médicament pour la perte de poids, uniquement prescrit sur ordonnance, le groupe biopharmaceutique a indiqué qu'il ne pourrait proposer aux pharmacies que des quantités limitées de ses stylos préremplis à usage unique permettant d'injecter des doses de 0,25 mg, 0,5 mg et 1 mg.



Les solutions pour injection sous-cutanée de 1,7 mg et 2,4 mg ne sont, quant à elles, pas encore concernées par ces difficultés d'approvisionnement.



Afin d'éviter un trop grand emballement autour du produit, Novo indique avoir décidé d'interrompre ses efforts promotionnels autour de Wegovy.



Wegovy est pour l'instant approuvé au Canada, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni et fait l'objet d'un avis positif dans sa procédure d'examen dans l'Union européenne.



