Novo Nordisk : données 'très encourageantes' en hémophilie A

Le 24 juin 2024

Novo Nordisk fait part de résultats 'très encourageants' pour l'essai de phase 3 FRONTIER2 mené auprès de 254 adultes et adolescents âgés de 12 ans et plus atteints d'hémophilie A, avec et sans inhibiteurs, lors du congrès annuel de l'ISTH à Bangkok, en Thaïlande.



Selon le laboratoire pharmaceutique danois, aucun saignement n'a été observé chez 85,7% des personnes traitées par son produit expérimental Mim8 une fois par semaine et chez 95% de celles traitées par Mim8 une fois par mois.



Novo Nordisk vise à soumettre Mim8 pour une première approbation réglementaire vers la fin de 2024. Les données de la phase 3 du programme FRONTIER, toujours en cours, seront dévoilées lors des prochains congrès et dans des publications en 2024 et 2025.



