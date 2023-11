Novo Nordisk et Eli Lilly s'attendent tous deux à ce que les ventes de leurs médicaments contre le diabète et pour la perte de poids se poursuivent dans les années à venir, avec pour seule limite leur disponibilité.

Les deux entreprises ont été les principales bénéficiaires du boom mondial des médicaments contre l'obésité, ce qui a fait exploser leur valeur marchande et modifié les attentes non seulement dans le secteur des soins de santé, mais aussi pour les vendeurs d'en-cas sucrés, d'aides à la nutrition et d'aliments emballés.

Les ventes de Wegovy et d'Ozempic pour Novo et de Mounjaro pour Lilly ont dépassé les attentes au cours du dernier trimestre publié jeudi, et les deux entreprises ont fait part de leur incapacité à produire suffisamment pour répondre à la demande croissante.

Cette situation pourrait s'aggraver lorsque le Mounjaro de Lilly, qui n'est actuellement autorisé que pour le diabète de type 2 mais qui est de plus en plus utilisé pour la perte de poids, obtiendra l'autorisation de traiter l'obésité aux États-Unis, probablement d'ici la fin de l'année.

Le fabricant danois de médicaments Novo Nordisk, qui a dépassé LVMH en tant que société cotée en bourse la plus précieuse d'Europe cette année, a enregistré un bénéfice d'exploitation record pour le troisième trimestre, avec des ventes de Wegovy atteignant 1,36 milliard de dollars, soit une hausse de 28 % par rapport au trimestre précédent.

"A ce stade, le marché est déterminé par l'offre et chaque flacon de (ces médicaments pour la perte de poids) est utilisé", a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO.

Novo prévoit une croissance à deux chiffres des ventes en 2024 pour Wegovy et Ozempic, qui ont le même ingrédient actif, le semaglutide.

Lilly, basée à Indianapolis, qui est aujourd'hui l'entreprise de soins de santé la plus valorisée au monde (526 milliards de dollars), a annoncé des ventes de 1,41 milliard de dollars pour le Mounjaro, dépassant pour la première fois le milliard de dollars pour un trimestre. L'objectif est de doubler la capacité d'approvisionnement de l'année dernière d'ici à la fin de 2023.

"Avec tous les investissements que nous faisons et les plans de production, la demande attendue pour (Mounjaro) sera assez importante. Nous risquons donc de nous retrouver dans une situation tendue pendant un certain temps", a déclaré Anat Ashkenazi, directeur financier de Lilly, lors d'une interview.

En mai, Novo a limité le nombre de patients américains pouvant commencer un traitement avec Wegovy. "Nous fournirons beaucoup plus en 2024 qu'en 2023", a déclaré Karsten Munk Knudsen, directeur financier de Novo, lors d'une interview.

Le succès de ces médicaments et la publicité qui les entoure ont entraîné une frénésie d'achat pour les actions de Novo et de Lilly, qui ont augmenté respectivement de 47 % et de 52 % en 2023.

Jeudi, les deux sociétés affichaient des ratios cours/bénéfice bien supérieurs à ceux de leurs pairs. Le ratio cours/bénéfice de Novo est actuellement de 46,5, tandis que celui de Lilly atteint le chiffre impressionnant de 77. La plupart des grands fabricants de médicaments se situent entre 10 et 20, selon les données du LSEG.

Les actions de Novo ont augmenté de 3 % jeudi, tandis que celles de Lilly ont progressé de 4 %.

La première question que se posent les investisseurs est la suivante : quand la croissance de l'offre de Wegovy reprendra-t-elle ? Quand ouvriront-ils les portes pour permettre à de nouveaux patients de commencer ?", a déclaré Nicholas Anderson, gestionnaire de portefeuille chez Thornburg Investment Management, qui détient des actions de Novo Nordisk.

Le succès de ces médicaments a incité les investisseurs à vendre des actions de sociétés de soins de santé qui ont profité de l'épidémie d'obésité, car elles traitent le diabète, l'apnée du sommeil et d'autres affections exacerbées par l'excès de poids. Plusieurs entreprises du secteur de l'alimentation et de l'emballage ont également déclaré que les médicaments pourraient avoir un effet sur la demande.

Le mois dernier, Johnson & Johnson a indiqué que les ventes de ses appareils utilisés pour la chirurgie bariatrique avaient baissé, de nombreux patients obèses s'étant tournés vers les médicaments amaigrissants.

Le fonds négocié en bourse iShares Medical Devices a perdu 12 % depuis le début de l'année, tandis que l'Invesco Food and Beverage ETF a reculé de 8,3 %.

Début octobre, Walmart, le plus grand détaillant américain, a déclaré que le succès des médicaments amaigrissants entraînait un léger recul de la consommation alimentaire.

Les analystes ont averti que les entreprises alimentaires pourraient être touchées dans les mois à venir, car des médicaments tels que Wegovy et Mounjaro deviennent plus facilement disponibles. (Reportage de Jacob Gronholt-Pedersen, Bhanvi Satija, Patrick Wingrove et Maggie Fick ; rédaction de David Gaffen ; édition de Bill Berkrot)