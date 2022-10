Novo Nordisk : finalise l'acquisition de Forma Therapeutics

Novo Nordisk annonce avoir finalisé l'acquisition de Forma Therapeutics Holdings, au prix de 20 dollars par action.



L'acqsuisition a été réalisée par le biais d'une fusion de la filiale à 100 % de Novo Nordisk avec et dans Forma, dans laquelle toutes les actions non apportées à l'offre ont été annulées et converties en droit de recevoir 20 $/action.



À l'issue de la fusion, Forma est devenue une filiale à 100 % de Novo Nordisk. Les actions ordinaires de Forma ne seront plus cotées ni négociées sur le Nasdaq Global Select Market.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.