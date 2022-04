Novo Nordisk : hausse de 18% des ventes nettes trimestrielles

Novo Nordisk a enregistré 42 Mds de couronnes danoises (DKK) de ventes nettes au 1er trimestre 2022, en hausse de 18% à changes constants.



Le résultat d'exploitation ressort aussi en hausse de 18%, à 19,1 Mds DKK.

Le bénéfice net s'établit à 14,2 Mds DKK, en hausse de 13% en données publiées, ce qui correspond à un BPA de 6,22 DKK, en hausse de 14% par rapport au 1er trimestre 2021.



Lars Fruergaard Jørgensen, p.d.-g. de Novo Nordisk, s'est dit 'très satisfait de la croissance des ventes au cours des trois premiers mois de 2022'.



Le responsable annonce aussi relever ses perspectives autour de la R&D et se dit notamment encouragé par le premier essai de phase III sur l'insuline icodec.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.