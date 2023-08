Novo Nordisk : hausse de 44% du BPA au 1er semestre

Novo Nordisk annonce que ses ventes nettes ont atteint 107 667 millions de couronnes danoises (DKK) au 1er semestre, en hausse de 29% par rapport à la même période un an plus tôt (et +30% à change constant).



Le résultat d'exploitation ressort quant à lui à 48 895 millions de DKK, en hausse de 30% (+32% à change constant), tandis que le bénéfice net s'établit à 39 242 millions de DKK, en hausse se 43% en un an.



Le BPA semestriel ressort à 17,41 DKK, en progression de 44%.



'La performance des six premiers mois nous a permis de relever les perspectives pour l'ensemble de l'année', a commenté Lars Fruergaard Jørgensen, le directeur, qui s'est dit 'très satisfait de la croissance des ventes au premier semestre 2023'.



Ainsi, pour l'ensemble de l'exercice, Novo Nordisk anticipe désormais une hausse du CA de 27 à 33% et de 31 à 37% pour le résultat d'exploitation, à change constant.



