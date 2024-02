Novo Nordisk: l'acquisition de trois sites de Catalent saluée par les brokers

Plusieurs brokers réagissent à l’annonce faite hier par Novo Nordisk portant sur l’acquisition de trois sites de remplissage et de finition auprès de sa maison-mère Novo Holdings dans le cadre d'une transaction par laquelle Novo Holdings a accepté d'acquérir Catalent, une société de Somerset, New Jersey (États-Unis) avec un paiement initial de 11 milliards de dollars. "Stratégiquement, la transaction est logique pour Novo car elle accélérera considérablement la capacité de remplissage et de finition dont le groupe dispose", estime JP Morgan, qui reste à Surpondérer sur le titre.



"Actuellement, Catalent fournit à Novo 2 lignes de remplissage de Wegovy, son médicament vedette contre l'obésité, pour le marché américain sur les sites de Bruxelles et de Bloomington" précise le broker.



Morgan Stanley reste également à Surpondérer avec un objectif de cours de 800 couronnes danoises." Sous réserve du calendrier de clôture, Novo a déclaré que l'acquisition devrait avoir un impact un impact négatif faible à un chiffre sur la croissance du résultat opérationnel en 2024 et 2025", relève le broker.