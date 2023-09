Novo Nordisk a lancé lundi en Grande-Bretagne son injection amaigrissante Wegovy, sa deuxième apparition en Europe en un peu plus d'un mois, alors que le fabricant de médicaments cherche à se développer dans la région même s'il a du mal à répondre à une demande en forte hausse.

Le fabricant danois a déclaré dans un communiqué que Wegovy serait disponible au Royaume-Uni "par le biais d'un lancement contrôlé et limité".

L'augmentation de la demande pour ce médicament, ainsi que pour l'Ozempic, l'antidiabétique très efficace de Novo, a propulsé les actions et les bénéfices de l'entreprise à des niveaux record. Vendredi, elle a détrôné LVMH en tant que société cotée en bourse ayant la plus grande valeur en Europe, mettant fin au règne du groupe de luxe français qui a duré deux ans et demi.

Wegovy, dont il a été démontré qu'il aide les patients à réduire leur poids corporel d'environ 15 % lorsqu'il est associé à des exercices physiques et à des changements de mode de vie, est pour l'instant disponible aux États-Unis, en Norvège, au Danemark et, depuis la fin du mois de juillet, en Allemagne.

L'incapacité de Novo à répondre à la demande américaine de Wegovy a effectivement retardé son lancement dans la majeure partie de l'Europe.

L'entreprise a eu du mal à répondre à la demande même si elle a augmenté sa capacité de production, et son PDG a déclaré à Reuters le mois dernier qu'il faudrait "plusieurs années" avant que l'entreprise ne puisse satisfaire l'ensemble du marché.

"Nous surveillons de près la demande de Wegovy et nous travaillons avec les autorités de réglementation et les fournisseurs pour garantir que les personnes souffrant d'obésité puissent avoir accès au traitement et le conserver", a déclaré la société dans son communiqué.

En mars, l'organisme britannique de surveillance du rapport coût-efficacité des médicaments, le NICE, a recommandé l'utilisation de Wegovy chez les adultes présentant au moins un problème de poids et un indice de masse corporelle de 35, mais uniquement dans le cadre du programme spécialisé de gestion du poids du National Health Service (NHS).

La déclaration de Novo précise que le médicament sera disponible à la fois dans le cadre du programme de gestion du poids du National Health Service et "à titre privé par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé agréé".

Novo n'a pas précisé la quantité d'approvisionnement qu'elle mettrait à disposition au Royaume-Uni ni le coût du Wegovy dans l'un ou l'autre des deux scénarios de traitement qu'elle a mentionnés. Aux États-Unis, le médicament se vend jusqu'à 1 350 dollars par mois.

Les conséquences de la mise à disposition du médicament par des professionnels de santé privés n'ont pas été immédiatement précisées.

"Comme nous nous attendons à ce que l'offre soit limitée dans un avenir prévisible, une partie de l'offre disponible sera allouée uniquement au NHS pour permettre aux professionnels de la santé de mettre en œuvre les recommandations du NICE", précise le communiqué.

En juin, le gouvernement britannique a déclaré qu'il prévoyait de lancer un programme pilote explorant la manière dont les nouvelles injections hebdomadaires pour la perte de poids, telles que Wegovy, peuvent être administrées aux patients obèses par les médecins généralistes, bien que la date de lancement de Wegovy n'ait pas été précisée à l'époque.

Reuters a rapporté la semaine dernière que les stocks de Wegovy étaient limités en Allemagne moins d'un mois après son lancement sur le plus grand marché pharmaceutique d'Europe, soulignant le défi que représentent les ambitions de Novo en Europe.