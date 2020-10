Novo Nordisk : le résultat du troisième trimestre déçoit

30/10/2020 | 11:00

Novo Nordisk, le numéro un mondial du traitement du diabète, a publié jeudi un bénéfice d'exploitation pour le troisième trimestre légèrement inférieur aux attentes en raison de l'impact du Covid, qui a contraint certains patients à retarder le début de leur traitement.



Le bénéfice d'exploitation du groupe danois sur les trois mois écoulés ressort à 12,8 milliards de couronnes danoises, contre un consensus qui s'était établi à 13,1 milliards.



Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires mesuré en couronnes a progressé de 6% à 94,8 milliards, pour un bénéfice opérationnel également en hausse de 6%, à 42,9 milliards.



Dans son communiqué, le groupe a réaffirmé ses objectifs pour l'année, à savoir une croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice opérationnel comprise entre 5% et 8% à taux de change constants.



Le titre Novo Nordisk perdait 1,4% à la Bourse de Copenhague suite à ces résultats, jugés 'en demi-teinte' par les analystes d'UBS.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.