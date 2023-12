Novo Nordisk : naissance d'une star de la Bourse en 2023

Le groupe pharmaceutique danois Novo Nordisk est devenu cette année la première capitalisation européenne, ravissant sa couronne au géant du luxe, le français LVMH.



Le laboratoire affiche désormais une valorisation boursière de 461 milliards de dollars, contre 411 milliards de dollars pour LVMH, qui a souffert cette année du ralentissement de la demande de la part des consommateurs chinois.



L'action Novo a, elle, grimpé de plus de 50% à la Bourse de Copenhague cette année, sous l'effet du succès remarquable enregistré par ses médicaments contre le diabète.



Son cours de Bourse a ainsi plus que triplé sur les trois dernières années.



L'envolée boursière de ce fleuron de l'économie danoise est telle que le groupe a dû procéder en septembre dernier à une réduction de nominal, afin de faire en sorte que son action reste abordable pour les investisseurs.



D'un point de vue opérationnel, l'exercice aura été marqué par les résultats prometteurs de l'étude 'Select', publiés à la fin du mois d'août, qui lui ont permis de se hisser tout en haut de l'Europe boursière.



L'essai a permis de démontrer que son traitement Wegovy, dont la fonction première est de faire perdre du poids aux personnes atteintes d'obésité, possédait d'autres vertus, notamment une réduction de 20% des risques d'accidents cardiovasculaires chez les personnes en surpoids.



'C'est une avancée majeure, non seulement dans la vie de l'entreprise mais également pour tout l'écosystème de la santé', estiment les équipes de Trecento Santé.



Selon les précisions de JPMorgan, le marché de la lutte contre l'obésité pourrait ainsi atteindre 72 milliards de dollars à horizon 2032, soit plus de deux fois plus que sa précédente estimation de 34 milliards.



A en croire la banque d'affaires américaine, Novo Nordisk et l'américain Eli Lilly devraient se tailler la part du lion, soit 90% du marché, grâce à leurs traitements existants.



Pour JPMorgan, Novo pourrait ainsi contrôler 45% du marché sur le long terme, avec des ventes susceptibles d'atteindre 33 milliards de dollars en 2030.



A titre de comparaison, le chiffre d'affaires de la société s'est établi à près de 177 milliards de couronnes, soit 26,3 milliards de dollars, en 2022.



