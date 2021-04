Novo Nordisk : 'Best Place to Work' en Afrique du Sud

Novo Nordisk South Africa a récemment été reconnue comme l'un des meilleurs endroits où travailler en Afrique du Sud en 2021.



' L'entreprise a obtenu des scores exceptionnels sur plusieurs aspects, tels que les possibilités d'apprentissage, la culture organisationnelle et la contribution à la communauté, ce qui lui a valu d'être reconnue parmi les employeurs de choix en Afrique du Sud ' indique le groupe.



Best Places to Work est un programme de certification international pour l'identification et la reconnaissance des meilleurs lieux de travail dans le monde.



Venkat Kalyan, vice-président et directeur général de Novo Nordisk Afrique du Sud, a déclaré : ' Ensemble, nous sommes déterminés à réaliser notre ambition d'être une entreprise durable et respectée pour sa valeur ajoutée à la société.'



