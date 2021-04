Novo Nordisk : va débuter une phase 3a pour le sémaglutide

Novo Nordisk a annoncé aujourd'hui la décision d'entrer en phase 3a de développement avec le sémaglutide oral 50 mg pour l'obésité.



La décision fait suite à l'achèvement du programme clinique STEP phase 3a avec 2,4 mg de sémaglutide sous-cutané (sc) une fois par semaine.



Novo Nordisk a l'intention de lancer un programme pivot de phase 3a avec environ 1 000 personnes obèses ou en surpoids avec comorbidités.



L'essai mondial de 68 semaines devrait débuter dans la seconde moitié de 2021 et examinera l'efficacité et l'innocuité du sémaglutide oral par rapport au placebo.



