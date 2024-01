Novo Nordisk anticipe une nouvelle année de croissance robuste pour son chiffre d'affaires et son bénéfice d'exploitation, avec des taux à deux chiffres, tout en commençant à assouplir les restrictions sur l'approvisionnement de son médicament prisé pour la perte de poids, le Wegovy. L'accueil est positif dans les premiers échanges après la publication.

La firme danoise, qui s'est activée pour accroître sa production face aux pénuries de Wegovy, a indiqué qu'elle avait entamé une augmentation progressive de l'approvisionnement de la dose la plus faible du médicament aux États-Unis dès janvier. L'année passée, Novo n'a pas pu satisfaire la demande croissante pour Wegovy et, dès mai, a dû limiter le nombre de nouveaux patients américains pouvant entamer le traitement, en réduisant l'offre des trois doses les plus faibles de l'injection hebdomadaire.



Les ventes de Wegovy ont atteint 9,6 milliards de couronnes danoises (1,39 milliard de dollars) entre octobre et décembre, marquant une légère baisse par rapport au trimestre précédent mais quadruplant par rapport à la même période de l'année d'avant. Pour cette année, Novo vise un "déploiement progressif de Wegovy avec des volumes limités" hors des États-Unis.

Vive croissance en vue cette année

La société prévoit une croissance des ventes de 16% à 25% et une hausse du bénéfice d'exploitation de 19% à 28% pour l'année en cours, portées par la demande explosive pour Wegovy et Ozempic, un traitement du diabète qui partage le même principe actif. Les analystes, en moyenne, tablaient sur une croissance des ventes de 21% pour Novo Nordisk cette année, d'après les données de LSEG.



"Nous sommes extrêmement satisfaits de l'excellente performance en 2023, qui témoigne du fait que plus de 40 millions de personnes bénéficient désormais de nos traitements innovants contre le diabète et l'obésité", a déclaré Lars Fruergaard Jorgensen, le PDG, dans un communiqué.



L'entreprise a annoncé que ses ventes du quatrième trimestre ont bondi de 37 % par rapport à l'année précédente, atteignant 65,9 milliards de couronnes, surpassant les 62,3 milliards anticipés par les analystes selon un sondage LSEG. Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) a connu une hausse de 57 %, s'établissant à 26,8 milliards, alors que les analystes s'attendaient à 24,9 milliards. Ces résultats mettent en lumière le succès de Wegovy et la position dominante de Novo sur le marché en expansion des traitements contre l'obésité, malgré la concurrence naissante de son rival américain Eli Lilly.



Markus Manns, actionnaire de Novo et gestionnaire de portefeuille chez Union Investment, a qualifié les prévisions de "solides" et s'est réjoui de l'amélioration de l'approvisionnement en Wegovy à faible dose ce mois-ci, alors que l'entreprise s'est appliquée à augmenter la production pour répondre à une demande en forte croissance. La demande soutenue pour Wegovy et Ozempic a propulsé les actions de Novo à des niveaux record, faisant de l'entreprise la plus valorisée en bourse en Europe, avec une capitalisation dépassant les 450 milliards d'euros (487 milliards de dollars), devançant LVMH.



Cette réussite représente également une aubaine économique pour le Danemark, pays d'origine de Novo Nordisk. Le titre Novo gagnait 4% à 775,60 DKK à l'ouverture.