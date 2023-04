Novo Nordisk relève ses prévisions annuelles grâce aux ventes de son médicament contre l'obésité

"Les perspectives de ventes pour 2023 sont revues à la hausse, reflétant principalement les tendances de prescription de Wegovy au premier trimestre et des attentes plus élevées pour les ventes de Wegovy sur l'ensemble de l'année aux États-Unis", a déclaré Novo Nordisk dans un communiqué.

Novo s'attend maintenant à ce que la croissance des ventes en devises locales pour 2023 se situe entre 24 % et 30 % et que la croissance du bénéfice d'exploitation se situe entre 28 % et 34 %, alors que les prévisions de février étaient de 13 % à 19 % pour ces deux chiffres.

Le relèvement des prévisions reflète également en partie l'augmentation des ventes attendues de son médicament contre le diabète Ozempic, qui est basé sur le même ingrédient actif que Wegovy.

Un deuxième fabricant sous contrat est prêt à commencer la production de Wegovy, ce qui augmenterait l'offre, a également déclaré Novo jeudi.

Au cours du premier trimestre de cette année, les ventes de Novo ont augmenté de 25 % et le bénéfice d'exploitation a progressé de 28 % en monnaies locales, a déclaré la société. Novo présentera ses résultats financiers complets pour le premier trimestre le 4 mai.