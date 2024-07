Le fabricant danois de médicaments Novo Nordisk a été réprimandé par les autorités de régulation britanniques pour avoir omis de divulguer des honoraires et des dépenses versés à des personnes et à des organisations en Grande-Bretagne pour un montant d'environ 7,8 millions de livres (9,97 millions de dollars) entre 2020 et 2022.

L'organisme industriel britannique Prescription Medicines Code of Practice Authority (PMCPA) a déclaré vendredi que la réprimande faisait suite à une soumission volontaire de Novo concernant les paiements, qui concernaient plus de 150 organismes différents et incluaient des honoraires et des dépenses à des professionnels de la santé ainsi que des parrainages et autres paiements à des organisations de soins de santé.

Novo, dont l'évaluation a grimpé en flèche suite au succès de son médicament contre le diabète Ozempic et de son traitement pour la perte de poids Wegovy, a déclaré vendredi qu'elle avait fait l'aveu volontaire en 2023 après avoir découvert des paiements historiques qui n'avaient pas été divulgués.

"Ces paiements sont destinés à des activités légitimes mais ont été classés de manière incorrecte dans les systèmes financiers à la suite d'une erreur humaine", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

"Nous acceptons la décision de la PMCPA de statuer sur les violations pertinentes des deux codes de pratique qui s'appliquaient pendant la période concernée par ce cas et nous avons convenu que c'était la décision appropriée dans le cadre de notre admission volontaire.

En mars de l'année dernière, Novo a été suspendu de l'Association of the British Pharmaceutical Industry (ABPI), un groupe de pression britannique, pour une durée de deux ans, en raison d'infractions au code de pratique du groupe.

L'ABPI a renvoyé à un site web d'un organisme d'autorégulation géré par l'association, qui renvoyait à une plainte selon laquelle Novo avait parrainé des cours sur la gestion du poids sur LinkedIn à l'intention des professionnels de la santé, sans l'indiquer clairement.

Le PMCPA a également déclaré vendredi que la société pharmaceutique suisse Novartis et son rival américain Pfizer avaient enfreint le code de pratique de l'ABPI de manière plus mineure, ce qui a jeté le discrédit sur l'industrie pharmaceutique et réduit la confiance qu'elle inspire.

