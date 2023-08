Novo Nordisk : résulats positifs autour du sémaglutide

Novo Nordisk a annoncé aujourd'hui les résultats d'un essai de phase 3 montrant que, par rapport au placebo, le sémaglutide 2,4 mg administré une fois par semaine entraînait une réduction importante des symptômes liés à l'insuffisance cardiaque et entraînait une plus grande perte de poids chez les adultes souffrant d'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée (HFpEF) et d'obésité.



' En tant que cliniciens, nous disposons d'options de traitement limitées à proposer à nos patients vivant avec une HFpEF et une obésité. Pourtant, il s'agit d'une maladie qui affecte sérieusement l'expérience quotidienne des patients, en raison de symptômes débilitants et de limitations fonctionnelles ', a déclaré le Dr Mikhail Kosiborod, chercheur principal de l'étude et cardiologue au Saint Luke's Mid America Heart Institute, à Kansas City (États-Unis).



' Les nouvelles d'aujourd'hui annoncent un possible changement de paradigme fondamental dans la manière dont les cardiologues abordent l'HFpEF chez les personnes obèses. Il est gratifiant de pouvoir partager des preuves importantes susceptibles de changer la future gestion clinique de cette population de patients vulnérables', a-t-il ajouté.



