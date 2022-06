Novo Nordisk : résultats d'essais pour le diabète

Novo Nordisk a annoncé ce matin les principaux résultats des phases principales des essais de phase 3a ONWARDS 1 (52 semaines) et ONWARDS 6 (26 semaines) avec l'insuline icodec administrée une fois par semaine.



L'essai ONWARDS 1 est un essai de phase 3a de 78 semaines sur l'efficacité et l'innocuité de l'insuline icodec par rapport à l'insuline glargine U100 (insuline glargine), toutes deux en association avec un traitement antidiabétique non insulinique, chez 984 diabétiques de type 2 naïfs d'insuline.



L'essai a atteint son objectif principal, à savoir démontrer la non-infériorité de l'insuline icodec par rapport à l'insuline glargine dans la réduction de l'HbA1c à la semaine 52.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.