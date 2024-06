Novo Nordisk est confronté à la perspective d'une intensification de la concurrence sur le marché chinois prometteur où des fabricants de médicaments développent au moins 15 versions génériques de son médicament contre le diabète Ozempic et de son traitement pour la perte de poids Wegovy, selon les résultats d'essais cliniques.

Le fabricant danois espère vivement que la demande pour ses médicaments phares augmentera en Chine, où l'on estime que le nombre de personnes en surpoids ou obèses est le plus élevé au monde.

L'Ozempic a été approuvé par la Chine en 2021 et Novo Nordisk a vu les ventes du médicament dans la région de la Chine élargie doubler pour atteindre 4,8 milliards de couronnes danoises (698 millions de dollars) l'année dernière. L'entreprise s'attend à ce que Wegovy soit approuvé cette année.

Mais le brevet sur le semaglutide, l'ingrédient actif du Wegovy et de l'Ozempic, expire en Chine en 2026. Novo est également au cœur d'une bataille juridique dans le pays au sujet du brevet.

Une décision de justice défavorable pourrait lui faire perdre l'exclusivité du semaglutide encore plus tôt et faire de la Chine le premier grand marché où la protection des brevets pour les médicaments lui serait retirée.

Ces circonstances ont attiré plusieurs fabricants de médicaments chinois dans la mêlée. Au moins 11 candidats médicaments à base de semaglutide provenant d'entreprises chinoises sont en phase finale d'essais cliniques, selon les enregistrements d'une base de données d'essais cliniques examinée par Reuters.

"Ozempic a connu un succès sans précédent en Chine continentale et avec l'expiration du brevet si proche, les fabricants de médicaments chinois cherchent à capitaliser (sur) ce segment dès que possible", a déclaré Karan Verma, analyste de données et de recherche en soins de santé chez le fournisseur de services d'information Clarivate.

Le leader Hangzhou Jiuyuan Gene Engineering a déjà développé un traitement qui, selon lui, présente une efficacité clinique et une sécurité similaires à celles d'Ozempic et a déposé une demande d'autorisation de mise sur le marché en avril. L'entreprise n'a pas publié de données sur l'efficacité et n'a pas répondu à une demande d'information.

L'entreprise a déclaré en janvier qu'elle prévoyait une approbation au cours du second semestre 2025, mais a averti qu'elle ne serait pas en mesure de commercialiser le médicament avant l'expiration du brevet de Novo en 2026, à moins qu'un tribunal chinois ne rende une décision finale selon laquelle le brevet n'est pas valide.

Le brevet de l'entreprise danoise sur le semaglutide expire en Chine bien avant son expiration sur d'autres marchés clés tels que le Japon, l'Europe et les États-Unis. Les analystes attribuent les variations dans les délais d'expiration des brevets aux extensions de durée obtenues par Novo dans des régions spécifiques.

Ce qui est encore plus urgent pour Novo, c'est la décision prise en 2022 par l'office chinois des brevets, selon laquelle le brevet n'est pas valable pour des raisons liées à la disponibilité des données expérimentales, décision que l'entreprise a contestée.

Le tribunal suprême chinois a déclaré qu'il n'était pas en mesure de dire quand les verdicts seraient probablement prêts.

Un porte-parole de Novo a déclaré que l'entreprise "se félicite d'une concurrence saine" et qu'elle attendait une décision de justice sur l'affaire du brevet. Le porte-parole n'a pas répondu aux questions complémentaires sur le sujet.

Parmi les autres fabricants de médicaments chinois qui en sont aux derniers stades des essais cliniques pour les génériques d'Ozempic figurent United Laboratories, CSPC Pharmaceutical Group, Huadong Medicine et une filiale de Sihuan Pharmaceutical Holdings Group.

CSPC a déclaré en mai qu'il s'attendait à ce que son médicament contre le diabète, le semaglutide, soit approuvé en 2026.

Dans un rapport publié en octobre, la maison de courtage Jefferies a estimé que les médicaments à base de semaglutide de United Laboratories seraient lancés pour le diabète en 2025 et pour l'obésité en 2027. United Laboratories n'a pas répondu à une demande de commentaire.

IMPACT SUR LES PRIX

Le nombre d'adultes en surpoids ou obèses en Chine devrait atteindre 540 millions et 150 millions, respectivement, en 2030, soit 2,8 et 7,5 fois plus qu'en 2000, selon une étude réalisée en 2020 par des chercheurs chinois en santé publique.

S'ils s'avèrent aussi sûrs et efficaces que ceux de Novo, les produits des fabricants chinois de médicaments renforceront la concurrence et feront baisser les prix, estiment les analystes.

Dans un rapport publié en août, les analystes de Goldman Sachs ont estimé que les médicaments génériques pourraient entraîner une réduction d'environ 25 % du prix du semaglutide en Chine. L'injection hebdomadaire d'Ozempic coûte environ 100 dollars pour chaque dose de 3 ml dans le réseau hospitalier public chinois, a déclaré M. Verma de Clarivate.

Novo reconnaît l'intensification de la concurrence.

"En 2026 et 2027, nous pourrions voir apparaître quelques acteurs supplémentaires en raison des essais cliniques en cours", a déclaré Maziar Mike Doustdar, vice-président exécutif de Novo, aux investisseurs en mars, en faisant référence au marché chinois.

Mais il s'est également interrogé sur la capacité de certains acteurs à fournir des volumes significatifs, ajoutant que "nous surveillerons cela de près".

Novo doit également faire face à la concurrence d'entreprises de renommée internationale, notamment Eli Lilly, dont le médicament contre le diabète Mounjaro a été approuvé par la Chine en mai. Les analystes de HSBC s'attendent à ce que la Chine approuve cette année ou au cours du premier semestre 2025 le médicament de Lilly contre la perte de poids, qui contient le même ingrédient actif.

Eli Lilly n'a pas répondu à une demande de commentaire sur l'approbation par la Chine de ce médicament, appelé Zepbound aux États-Unis.

Les stocks de Wegovy et de Zepbound restent limités, mais les entreprises ont augmenté leur production.

Zuo Ya-Jun, directeur général du fabricant de médicaments amaigrissants Shanghai Benemae Pharmaceutical, a déclaré que la compétitivité d'un produit dépendait de caractéristiques distinctives telles que l'efficacité, la durabilité du traitement et les capacités de vente de l'entreprise.

"Il s'agira d'un marché où la concurrence sera féroce, mais il est difficile de dire qui sera (le leader)", a-t-elle déclaré. (Reportage d'Andrew Silver ; reportages complémentaires de Jacob Gronholt-Pedersen et Maggie Fick à Copenhague ; rédaction de Miyoung Kim et Muralikumar Anantharaman)