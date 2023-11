Novo Nordisk : solide au 3ème trimestre, objectifs confirmés

Novo Nordisk, le numéro un mondial des traitements du diabète, a publié jeudi un bénéfice d'exploitation à neuf mois supérieur aux attentes grâce au succès rencontré par son traitement anti-obésité Wegovy.



Le bénéfice opérationnel du laboratoire danois est ressorti en hausse de 31% à 75,8 milliards de couronnes sur les neuf premiers mois de l'année, avec une progression de 37% à taux de change constants.



Son chiffre d'affaires s'est quant à lui établi à 166,4 milliards de couronnes, soit une croissance de 29% en rythme annuel, dont +33% à changes constants.



Ses performances ont été dopées par l'explosion des ventes de Wegovy, qui ont totalisé 21,7 milliards sur la période, soit une augmentation de 481% d'une année sur l'autre.



Une récente étude a démontré que Wegovy, dont la fonction première est de faire perdre du poids aux personnes atteintes d'obésité, possédait d'autres vertus, en permettant principalement une réduction de 20% des risques d'accidents cardiovasculaires chez les personnes en surpoids.



Suite à cette publication, le groupe a réaffirmé ses objectifs annuels, qu'il avait relevés le mois dernier, visant toujours une croissance de son chiffre d'affaires de 32% à 38% à taux de changes constants pour un bénéfice opérationnel attendue en hausse de 40% à 46%.



Le titre Novo Nordisk grimpait de 2,8% à la Bourse de Copenhague dans le sillage de ces annonces, ce qui porte à plus de 48% ses gains depuis le début de l'année.



