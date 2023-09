Novo Nordisk : un accélérateur pharmaceutique avec Evotec

Novo Nordisk a annoncé hier soir le lancement avec l'allemand Evotec d'un 'accélérateur' visant à développer de nouveaux traitements contre les maladies cardiométaboliques, telles que l'obésité ou le diabète.



Le projet - baptisé 'LAB eN2' - prévoit d'associer les capacités thérapeutiques, cliniques et commerciales du groupe pharmaceutique danois au savoir-faire d'Evotec en matière de découverte de molécules et de programmes précliniques.



Quatre instituts académiques, à savoir l'Université de Harvard, le système de santé Mass General Brigham, Yale et le centre médical Beth Israel Deaconess, ont également accepté de se joindre au projet.



Il est prévu que plusieurs concepts de recherche soient sélectionnés avant de faire l'objet de travaux plus poussés de la part des chercheurs associés au 'LAB eN2'.



Cette annonce survient alors que la prévalence des maladies cardiométaboliques tend à s'accroître, puisque 537 millions d'adultes sont aujourd'hui touchés par le diabète, tandis que les maladies cardiovasculaires demeurent le premier facteur de décès dans le monde.



L'accélérateur se concentrera aussi sur des maladies rares du sang ainsi que les troubles endocriniens.



