Novo Nordisk : un procès d'actionnaires réglé à l'amiable

Novo Nordisk a annoncé vendredi qu'il avait accepté de verser 100 millions de dollars afin de régler à l'amiable une action en justice intentée par des actionnaires américains.



Déposée en 2017 devant un tribunal du New Jersey, la plainte estimait que Novo et ses cadres dirigeants avaient trompé les investisseurs en déclarant que les prix de ses anti-diabétiques étaient protégés contre les aléas du marché de l'insuline, une déclaration qui leur a fait perdre de l'argent selon eux.



Dans un communiqué, le groupe danois précise que la conclusion de l'accord ne signifie pas qu'il admet sa responsabilité dans le dossier.



La somme déboursée dans le cadre de ce règlement à l'amiable, qui doit encore être validé par la justice américaine, sera prise en charge par sa compagnie d'assurance.



Le titre Novo Nordisk était en repli de 0,5% vendredi après-midi à la Bourse de Copenhague.



