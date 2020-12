Novo Nordisk : un soin de l'obésité bientôt sur le marché?

Novo Nordisk a annoncé aujourd'hui soumettre une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) à l'Agence européenne des médicaments concernant le sémaglutide sous-cutané 2,4 mg, pour la gestion du poids.



L'indication potentielle est le traitement des adultes obèses ou en surpoids avec au moins une comorbidité liée au poids, en complément d'un régime hypocalorique et d'une activité physique accrue.



La soumission est basée sur les résultats du programme d'essais cliniques STEP phase 3a, qui a vu les personnes obèses traitées obtenir 'une réduction statistiquement significative et supérieure de leur poids corporel par rapport au placebo'.



'Nous sommes ravis de ce dépôt réglementaire à la suite du récent dépôt réglementaire auprès de la FDA aux États-Unis', a déclaré Mads Krogsgaard Thomsen, vice-président exécutif et directeur scientifique de Novo Nordisk. 'C'est une étape importante pour Novo Nordisk mais, plus important encore, cela représente une nouvelle option de traitement avec le potentiel de transformer la prise en charge médicale des personnes atteintes d'obésité en Europe'.



