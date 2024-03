Le Mounjaro, médicament à succès d'Eli Lilly contre le diabète, et le Zepbound, thérapie pour la perte de poids, ainsi que les médicaments concurrents de Novo Nordisk, Ozempic et Wegovy, font l'objet d'études visant à déterminer s'ils peuvent améliorer la santé d'autres manières. Vendredi, la Food and Drug Administration américaine a approuvé le Wegovy de Novo pour réduire le risque d'accident vasculaire cérébral et de crise cardiaque chez les adultes en surpoids ou obèses qui ne souffrent pas de diabète.

Vous trouverez ci-dessous d'autres pathologies contre lesquelles les traitements de l'obésité sont testés :

L'addiction à l'alcool

* Une étude menée par le centre psychiatrique Rigshospitalet de l'université de Copenhague cherche à déterminer si le semaglutide, vendu sous les noms de Wegovy et Ozempic de Novo, peut contribuer à réduire la consommation d'alcool chez 108 patients souffrant de troubles liés à la consommation d'alcool et d'obésité.

La maladie d'Alzheimer

* Novo Nordisk a entamé un essai pour tester le semaglutide chez des patients atteints de la maladie d'Alzheimer à un stade précoce. L'étude, qui comprendra 1 840 patients, pourrait être achevée dès 2025.

Maladies cardiovasculaires

* Eli Lilly teste le tirzepatide, vendu sous les noms de Mounjaro et Zepbound, chez des patients souffrant d'insuffisance cardiaque et d'obésité. Lilly prévoit de recruter environ 700 personnes dans l'étude, qui devrait être achevée en juillet 2024.

* Des chercheurs de l'Université chinoise de Hong Kong testent le semaglutide de Novo en même temps que l'élimination mécanique des caillots chez des patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux causés par l'obstruction de grands vaisseaux sanguins au niveau du cerveau. L'approche sera comparée à la thérapie standard. L'étude à mi-parcours vise à recruter environ 140 patients.

Maladie rénale chronique

* L'Ozempic de Novo a retardé la progression de l'insuffisance rénale chronique chez les patients diabétiques, réduisant de 24 % le risque de décès dû à cette maladie et d'événements cardiaques majeurs. Ce résultat est toutefois inférieur aux attentes des investisseurs.

* Le tirzepatide de Lilly est en cours d'évaluation dans le cadre d'une étude de phase intermédiaire sur la maladie rénale chronique chez les patients souffrant d'obésité. Lilly prévoit de recruter jusqu'à 140 participants.

Maladie du foie

* Novo teste le semaglutide dans une étude de phase avancée chez des patients atteints d'un type courant de stéatose hépatique appelé stéatohépatite non alcoolique (NASH). L'étude devrait inclure environ 1 200 patients.

* Le tirzepatide de Lilly a aidé jusqu'à 74% des patients à obtenir une absence de maladie sans aggravation de la cicatrisation du foie à 52 semaines, contre 13% des patients sous placebo, dans un essai de phase intermédiaire pour la maladie du foie gras anciennement connue sous le nom de NASH et maintenant appelée stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique, ou MASH.

Troubles neurologiques

* Des chercheurs du Danish Headache Center testent le semaglutide, associé à un régime alimentaire très pauvre en calories, comme traitement de l'hypertension intracrânienne idiopathique nouvellement apparue, une maladie associée à l'obésité dans laquelle la pression sanguine à l'intérieur de la tête augmente. L'étude vise à recruter une cinquantaine de patients et à s'achever dès 2025.

Apnée du sommeil

* Le tirzepatide de Lilly est en phase finale d'essai pour les patients souffrant d'apnée obstructive du sommeil et d'obésité, y compris les personnes qui utilisent des appareils respiratoires qui les aident à maintenir leurs voies respiratoires ouvertes pendant leur sommeil, ainsi que les personnes qui n'utilisent pas de tels appareils. L'étude devrait inclure environ 469 participants.