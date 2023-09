Le verrier allemand Schott AG a déclaré mercredi qu'il avait signé des contrats d'une valeur d'environ 1 milliard de dollars pour fournir des cartouches et des seringues en verre aux principales entreprises qui vendent des médicaments contre le diabète et la perte de poids de la classe GLP-1.

Andreas Reisse, PDG de Schott, a fait cette annonce lors d'une conférence de presse organisée à l'occasion du lancement de l'introduction en bourse de son unité de production de bouteilles et de flacons pharmaceutiques, Schott Pharma.

"Nous considérons les médicaments GLP-1 comme l'un des sujets les plus brûlants de l'industrie pharmaceutique", a-t-il déclaré.

"Nous ne pouvons pas divulguer les noms de nos clients, mais nous avons déjà signé des contrats à long terme avec les principaux acteurs. Et je suis ravi de vous annoncer que ces contrats représentent un volume d'environ 1 milliard d'euros jusqu'en 2030."

Un porte-parole de l'entreprise a ensuite déclaré à Reuters que l'entreprise fournissait également d'autres composants tels que l'emballage des stylos pour les médicaments GLP-1 injectables.

Le médicament le plus connu de cette classe sur le marché est le Wegovy de Novo Nordisk, qui aide les patients à réduire leur poids d'environ 15 % lorsqu'il est associé à de l'exercice physique et à des changements de mode de vie. Les attentes élevées du marché et la demande pour ce médicament auto-injectable ont fait grimper le cours de l'action de Novo et ont contribué à faire du fabricant de médicaments danois la société cotée en bourse la plus précieuse d'Europe.

Wegovy a été lancé en Grande-Bretagne, son cinquième marché, malgré l'incapacité de l'entreprise à produire suffisamment de médicaments pour répondre à la demande. Le médicament est contenu dans une cartouche de verre à l'intérieur d'un stylo utilisé pour l'auto-injection une fois par semaine.

