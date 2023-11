Le fabricant britannique de produits médicaux Smith+Nephew a déclaré que les médicaments amaigrissants pourraient aider des patients en surpoids auparavant inéligibles à obtenir l'autorisation de subir une chirurgie de remplacement des articulations, minimisant ainsi les inquiétudes quant à l'impact des nouvelles thérapies sur ses activités.

Les inquiétudes ont

se sont multipliées

que les entreprises de santé, dont Smith+ Nephew, qui traitent des patients obèses ou en surpoids pour des problèmes liés au genou, soient affectées par de nouveaux médicaments puissants contre l'obésité, connus sous le nom de GLP-1, comme le Wegovy de Novo Nordisk.

"Comme les patients bénéficient vraisemblablement du GLP-1, vous pourriez voir certains de ces patients qui n'étaient pas éligibles au remplacement de l'articulation devenir éligibles à cette chirurgie", a déclaré le PDG Deepak Nath lors d'un entretien avec Reuters.

Les commentaires de Nath font écho à ceux de Johnson & Johnson qui, le mois dernier, a déclaré que davantage de patients pourraient être éligibles aux chirurgies orthopédiques, ce qui pourrait contribuer à compenser la baisse de la demande en matière de chirurgie bariatrique.

"Nous ne voyons pas d'impact significatif qui modifie de manière significative notre marché potentiel ou notre taux de croissance organique", a ajouté M. Nath, bien qu'il n'ait pas pu dire quel serait l'impact net à long terme.

Début octobre, il a déclaré que, bien que l'effet à long terme ne soit pas clair, les GLP-1 n'auraient pas beaucoup d'impact dans les cinq années à venir, car l'obésité restera un facteur clé pour les remplacements d'articulations.

Les actions de la société étaient en hausse de plus de 5 % à 10 h 18 GMT, en passe de connaître leur meilleure journée depuis plus d'un an, car ses perspectives optimistes ont rassuré les investisseurs sur les dommages éventuels causés par le GLP-1. Elles ont perdu environ 13 % de leur valeur depuis le début de l'année.

Certains analystes et acteurs du marché ont fait valoir que les médicaments amaigrissants, bien que très efficaces, sont également onéreux, coûtant plus de 1 300 dollars par mois aux États-Unis, ce qui soulève des questions quant à leur portée potentielle. (Reportage de Prerna Bedi à Bengaluru ; rédaction de Josephine Mason et Chizu Nomiyama)