Selon les autorités sanitaires libanaises, onze personnes ont souffert d'hypoglycémie dangereuse au Liban cette année, dont une a dû être hospitalisée, après s'être injecté des versions présumées falsifiées de l'Ozempic, un médicament de Novo Nordisk pour le traitement du diabète.

Une directrice du ministère libanais de la santé publique, Rita Karam, a déclaré que les fonctionnaires soupçonnaient que les médicaments étaient faux après avoir découvert que les doses étaient différentes de celles calibrées pour les stylos injecteurs Ozempic authentiques.

L'explosion de la demande d'Ozempic et d'autres médicaments utilisés pour la perte de poids, notamment le Mounjaro d'Eli Lilly et le Wegovy de Novo, alimente une vague mondiale de versions contrefaites, comme l'ont montré le mois dernier des entretiens menés par Reuters avec des responsables de l'application de la loi, de la lutte contre la contrefaçon et de la santé publique.

Des contrefaçons d'Ozempic ont déjà été découvertes dans au moins 17 pays, dont le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Égypte et la Russie. Plusieurs d'entre eux ont lancé des avertissements aux pharmacies et aux consommateurs pour qu'ils soient vigilants face aux contrefaçons, car on ne sait pas exactement ce qu'elles contiennent réellement.

Karam a déclaré que le ministère avait commencé à enquêter sur les 11 cas, mais que la source et les numéros de lot des médicaments en question n'avaient pas été identifiés dans la plupart des cas, ce qui rendait difficile la détermination de ce que les victimes avaient pu prendre.

Trois des personnes qui ont pris le faux Ozempic soupçonné l'ont fait pour contrôler leur diabète, tandis que quatre l'ont pris pour contrôler leur poids, a déclaré Karam. Les quatre autres se sont injecté le médicament pour une "indication non spécifiée".

Les personnes atteintes de diabète doivent contrôler étroitement leur taux de sucre dans le sang, ce qu'elles peuvent faire à l'aide de divers médicaments, dont l'Ozempic. Lorsque la glycémie, ou taux de glucose, devient trop faible, elles peuvent souffrir d'hypoglycémie, dont les symptômes peuvent inclure des maux de tête ou des vertiges et peuvent évoluer vers une perte de conscience ou des crises d'épilepsie.

Le ministère libanais de la santé publique a procédé à deux rappels d'Ozempic en janvier 2023, selon son site web. Aucun cas d'Ozempic potentiellement contrefait n'a été signalé au Liban en 2022, a déclaré M. Karam.

Novo Nordisk a refusé de commenter les cas libanais.

Plus d'un quart des adultes libanais sont obèses, selon les chiffres de 2017 de la Fédération mondiale de l'obésité. L'obésité est étroitement liée au diabète de type 2, qui est de loin la forme la plus courante de la maladie.

Les données de la Fédération internationale du diabète montrent que près de 9 % des adultes au Liban souffraient de diabète en 2021, contre près de 14 % aux États-Unis.

Karam a déclaré qu'Ozempic n'est ni acheté ni fourni par le ministère de la santé publique.

Wegovy, le médicament amaigrissant de Novo Nordis, qui contient le même ingrédient actif - le semaglutide - qu'Ozempic, s'est avéré aider les patients à perdre en moyenne 15 % de leur poids lors d'un essai en phase finale.

La course à l'approvisionnement en cette puissante molécule amaigrissante a entraîné des pénuries d'Ozempic dans plusieurs pays, dont la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique et les États-Unis.

Une source familière avec les efforts de lutte contre la contrefaçon a déclaré à Reuters le mois dernier que les marchés où les ventes de faux médicaments amaigrissants étaient les plus répandues comprenaient le Liban et d'autres pays du Moyen-Orient.

Plusieurs personnes ont été hospitalisées en Autriche pour hypoglycémie après avoir pris des versions potentiellement contrefaites d'Ozempic. L'organisme de réglementation de la sécurité sanitaire de ce pays a déclaré que les effets secondaires indiquaient que le produit contenait de l'insuline au lieu du semaglutide.

Le mois dernier, l'autorité belge de régulation des médicaments a déclaré avoir saisi des versions contrefaites d'Ozempic dont les stylos injecteurs contenaient de l'insuline.