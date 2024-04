Une commission sénatoriale américaine a déclaré mercredi qu'elle avait lancé une enquête sur les prix des médicaments Ozempic et Wegovy de Novo Nordisk contre le diabète et la perte de poids aux États-Unis.

Le sénateur Bernie Sanders, président de la commission sénatoriale de la santé, de l'éducation, du travail et des pensions, a envoyé une lettre au PDG de Novo afin d'obtenir davantage d'informations sur les prix américains de ces deux médicaments, qui sont plus élevés que les prix pratiqués dans d'autres pays.

La commission a également demandé à Novo si elle comptait réduire de manière substantielle le prix catalogue et le prix net des deux médicaments, et pourquoi l'entreprise facturait un prix plus élevé pour le médicament amaigrissant Wegovy qu'Ozempic, qui contient le même composé.

"Novo Nordisk reste déterminé à travailler avec les décideurs politiques pour faire avancer les solutions visant à soutenir l'accès et l'accessibilité financière pour tous les patients, et nous avons réitéré cet engagement lors de notre conversation avec le président Sanders", a déclaré l'entreprise dans un communiqué transmis à Reuters.

Ozempic, approuvé pour les patients diabétiques, et Wegovy appartiennent à une classe de médicaments appelés agonistes GLP-1 qui réduisent les envies de manger et ralentissent la vidange de l'estomac. (Reportage de Christy Santhosh et Pratik Jain à Bengaluru ; Rédaction de Shounak Dasgupta)