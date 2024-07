Selon une étude d'observation publiée par des chercheurs de l'Université d'Oxford, le traitement populaire du diabète Ozempic de Novo Nordisk pourrait être lié à un risque plus faible de problèmes cognitifs.

L'étude, publiée jeudi dans la revue eClinicalMedicine du Lancet, a exploré plus de 100 millions de dossiers médicaux de patients américains pour voir si Ozempic augmentait le risque de plusieurs troubles neurologiques et psychiatriques au cours de la première année d'utilisation par rapport à trois médicaments antidiabétiques courants.

L'étude a révélé qu'Ozempic, ou semaglutide, n'était pas lié à un risque plus élevé de troubles neurologiques ou psychiatriques étudiés, tels que l'anxiété ou la dépression, et que les patients prenant Ozempic présentaient des taux plus faibles de déclin cognitif et d'usage de la nicotine.

POURQUOI C'EST IMPORTANT ?

L'étude contribue à dissiper les inquiétudes selon lesquelles le traitement par le semaglutide - conçu à l'origine pour le diabète de type 2 mais désormais également autorisé pour la perte de poids sous la marque Wegovy - augmenterait le risque de pensées suicidaires.

Les résultats suggèrent également que le traitement par le semaglutide et d'autres médicaments similaires peut être associé à un risque plus faible de démence et peut aider à réduire les envies de nicotine.

Ces résultats doivent être confirmés par des essais contrôlés randomisés plus rigoureux. Les auteurs précisent également que ces résultats ne peuvent pas être appliqués aux personnes non diabétiques.

RÉACTION DU MARCHÉ

Les actions de Novo Nordisk cotées en bourse aux États-Unis ont augmenté de 1,8 %, tandis que les actions de son rival Eli Lilly ont augmenté de 1,6 %.

CITATIONS CLÉS

Howard Fillit, directeur scientifique de l'Alzheimer's Drug Discovery Foundation, a déclaré que cette étude était la dernière d'une série suggérant que les médicaments de cette classe pourraient avoir un effet bénéfique sur la cognition.

Howard Fillit a ajouté que les études d'observation telles que celle-ci ne sont que suggestives. "La réponse à toutes ces limitations est de réaliser un essai clinique randomisé, ce qui est exactement ce que Novo est en train de faire.

QU'EST-CE QUE LA PROCHAINE

En 2021, le fabricant danois de médicaments a commencé à tester le semaglutide chez des patients atteints d'une forme précoce de la maladie d'Alzheimer. Les résultats sont attendus d'ici 2025. (Reportage de Sneha S K à Bengaluru et Julie Steenhuysen à Chicago ; Rédaction de Caroline Humer et Shounak Dasgupta)