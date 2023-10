Selon une étude publiée jeudi, les médicaments de la même classe que le Wegovy, traitement populaire de perte de poids de Novo Nordisks, pourraient présenter un risque accru de pancréatite, d'occlusion intestinale et de paralysie de l'estomac par rapport à un médicament plus ancien contre l'obésité.

Pour 1 000 utilisateurs de médicaments contenant le même ingrédient actif que le Wegovy, près de cinq ont développé une pancréatite, contre un pour 1 000 utilisateurs de bupropion-naltrexone, les ingrédients actifs du médicament amaigrissant Contrave, selon un rapport publié dans la revue médicale JAMA.

Contrave a été approuvé aux États-Unis en 2014.

Les médicaments de la classe des inhibiteurs du GLP-1 étudiés étaient le semaglutide, l'ingrédient actif du Wegovy et des médicaments pour le diabète Ozempic et Rybelsus de Novo, et le liraglutide, l'ingrédient actif du Saxenda, un médicament contre l'obésité, et du Victoza, un médicament pour le diabète, que la société avait déjà commercialisés.

Pour le liraglutide, il y a eu environ huit cas de pancréatite, une affection grave, pour 1 000 utilisateurs.

En ce qui concerne la paralysie de l'estomac, les chercheurs ont trouvé environ neuf cas pour 1 000 utilisateurs de semaglutide et environ sept pour les patients sous liraglutide, contre trois pour le même nombre de patients sous bupropion-naltrexone.

Un porte-parole de Novo Nordisk a cité les limites de l'étude qui pourraient fausser les résultats, notamment le fait que les facteurs de risque de troubles gastro-intestinaux des patients n'ont pas été pleinement pris en compte. Les données ont également été recueillies entre 2006 et 2020, avant que Wegovy ne soit approuvé aux États-Unis en 2021.

Novo Nordisk et Eli Lilly, dont le Mounjaro, médicament contre le diabète à base de GLP-1, devrait être autorisé pour la perte de poids cette année, font l'objet de plusieurs actions en justice aux États-Unis, les accusant de ne pas avoir averti les utilisateurs des risques de paralysie gastrique sévère associés à ces médicaments.

Les médicaments GLP-1 tels que Wegovy ralentissent le passage des aliments dans l'estomac, ce qui permet de se sentir rassasié plus longtemps, mais des problèmes peuvent survenir si la vidange de l'estomac est trop lente.

La Food and Drug Administration (FDA) a enregistré cette année 209 cas de patients sous Wegovy souffrant de troubles gastro-intestinaux, dont 42 ont été hospitalisés.

Compte tenu de la large utilisation de ces médicaments, ces effets indésirables, bien que rares, doivent être pris en compte par les patients qui envisagent d'utiliser ces médicaments pour perdre du poids, car le calcul risque/bénéfice pour ce groupe pourrait être différent de celui des personnes qui les utilisent pour le diabète, écrivent les auteurs de l'étude.

Le mois dernier, la FDA a mis à jour l'étiquette d'Ozempic pour mettre en garde contre le risque d'occlusion intestinale, qui figure déjà parmi les effets secondaires de Wegovy et de Mounjaro. (Reportage de Patrick Wingrove ; Rédaction de Nancy Lapid et Bill Berkrot)