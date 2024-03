Novo Resources Corp. est une société basée au Canada. La société explore et développe son ensemble de terrains prospectifs couvrant environ 10 500 kilomètres carrés dans la région de Pilbara en Australie occidentale, ainsi que le projet Belltopper de 22 kilomètres carrés dans la zone tectonique de Bendigo dans l'État de Victoria, en Australie. La société opère dans deux secteurs : les opérations d'entretien et de maintenance et les opérations d'exploration. Le projet aurifère Nullagine de la société (NGP) comprend le bassin Mosquito Creek (MCB), le projet Beatons Creek et l'installation de traitement Golden Eagle. Le projet NGP reste en entretien et en maintenance suite à la suspension de ses activités. L'usine Golden Eagle est une installation de niveau 1 qui héberge une installation de traitement par gravité/CIL de l'or conventionnel d'une capacité nominale de 1,5 Mtpa et un broyeur SAG de 4 MW. Le projet Beatons Creek contient des ressources minérales indiquées de 3,05 millions de tonnes à 2,4 g/t Au pour 234 000 oz Au et des ressources minérales présumées de 0,83 million de tonnes à 1,6 g/t Au pour 42 000 oz Au3.

Secteur Or