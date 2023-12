Novo Tellus Alpha Acquisition est une société d'acquisition spécialisée basée à Singapour, constituée dans le but de réaliser un regroupement d'entreprises avec une ou plusieurs entreprises cibles. La société continue à rechercher des cibles appropriées qui ont un potentiel de leadership ou de rupture dans le secteur technologique et industriel dans la région Indo-Pacifique et qui sont capables de servir les marchés mondiaux ou continentaux. L'accent est mis sur les entreprises et les modèles d'entreprise qui ont atteint une taille suffisante pour générer des économies d'échelle supérieures au fur et à mesure de leur croissance.

Secteur Sociétés holdings