NovoCure Limited est une société internationale d'oncologie qui se consacre principalement au développement, à la fabrication et à la commercialisation de dispositifs de champs de traitement des tumeurs (TTFields), notamment Optune et Optune Lua, pour le traitement des cancers à tumeurs solides. Les champs TTFields sont des champs électriques qui exercent des forces physiques pour tuer les cellules cancéreuses par le biais de divers mécanismes. La thérapie TTFields est applicable à tous les types de tumeurs solides et à toutes les lignes de traitement. La société mène des études pivotales de phase 3 évaluant l'utilisation des champs TTF dans le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC), le cancer de l'ovaire, les métastases cérébrales du CPNPC et le cancer du pancréas. Les principales priorités de la société sont de favoriser l'adoption commerciale d'Optune et d'Optune Lua, ses dispositifs commerciaux de champs TTF. La société commercialise Optune aux États-Unis, en Allemagne, au Japon et dans d'autres pays. Elle commercialise Optune Lua aux États-Unis et dans l'Union européenne. Elle dispose également d'une licence pour commercialiser Optune en Chine, à Hong Kong, à Macao et à Taïwan.