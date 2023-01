Novocure annonce que l'étude pivot LUNAR sur le cancer du poumon non à petites cellules a atteint le critère d'évaluation principal de survie globale

L’étude LUNAR a atteint son critère d’évaluation principal, démontrant une amélioration statistiquement significative et cliniquement pertinente de la survie globale

L’intégralité des données LUNAR sera présentée lors d’un prochain congrès médical

Novocure (NASDAQ: NVCR) a annoncé aujourd’hui que l’étude LUNAR a atteint son critère d’évaluation principal, démontrant une amélioration statistiquement significative et cliniquement pertinente de la survie globale par rapport aux seules thérapies standard. L’étude LUNAR est une étude pivot, ouverte et randomisée évaluant l’innocuité et l’efficacité des Tumor Treating Fields (TTFields) ainsi que des thérapies standard pour le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) de stade 4 après progression durant ou après un traitement à base de platine.

L’étude LUNAR a également montré une amélioration statistiquement significative et cliniquement pertinente de la survie globale des patients traités par TTFields et des inhibiteurs de points de contrôle immunitaires (ICI), par rapport à ceux traités par des inhibiteurs de points de contrôle immunitaires seuls, et une tendance positive dans la survie globale des patients traités par TTFields et docétaxel par rapport au docétaxel seul. Le recrutement des patients était bien équilibré entre les cohortes ICI et docétaxel des groupes expérimentaux et de contrôle, et les groupes de contrôle réalisés conformément aux études antérieures. La thérapie TTFields a été bien tolérée par les patients inscrits dans le groupe expérimental de l’étude.

"Nous sommes heureux des résultats positifs de l'étude LUNAR. Avant l'étude LUNAR, le dernier essai de phase 3 ayant conduit à une amélioration significative de la survie globale dans le cancer du poumon non à petites cellules résistant aux sels de platine à un stade avancé remontait à six ans, ce qui souligne la difficulté de traiter cette maladie..."., déclare William Doyle, président exécutif de Novocure. "Nous sommes également satisfaits de la solide performance des TTFields avec l’immunothérapie, qui a le potentiel d’allonger significativement la survie des patients au-delà de ce qui était auparavant possible. Je tiens à remercier nos patients et nos investigateurs pour leur courage et dévouement dans la finalisation de LUNAR. Je tiens également à remercier les employés de Novocure pour leur engagement sans faille envers les patients et leur persévérance pour permettre à Novocure de franchir cette étape majeure."

Novocure prévoit de publier les résultats complets de l’étude LUNAR lors d’une future conférence médicale. Novocure prévoit de déposer une demande d’approbation préalable à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis dans la seconde moitié de 2023. Novocure prévoit également de déposer une demande de marquage CE dans l’Union européenne en même temps que la soumission à la FDA.

À propos de LUNAR

LUNAR est une étude pivot qui teste l'innocuité et l’efficacité des TTFields lorsqu’ils sont utilisés avec des inhibiteurs de points de contrôle immunitaires ou du docétaxel (groupe expérimental) par rapport aux inhibiteurs de points de contrôle immunitaires ou au docétaxel seul(s) (groupe témoin) pour les patients atteints de CPNPC de stade 4 qui ont progressé pendant ou après un traitement à base de platine. On estime qu’environ 46 000 patients reçoivent un traitement de deuxième intention pour le CPNPC de stade 4 chaque année aux États-Unis. Le critère d’évaluation principal est la survie globale supérieure des patients traités par TTFields plus inhibiteurs du point de contrôle immunitaire ou docétaxel par rapport aux inhibiteurs du point de contrôle immunitaire ou au docétaxel seul(s). Les critères secondaires sont la survie globale supérieure des patients traités par TTFields plus inhibiteur du point de contrôle immunitaire par rapport à l’inhibiteur du point de contrôle immunitaire seul (cohorte ICI) et la survie globale supérieure des patients traités par TTFields plus docétaxel par rapport au docétaxel seul (cohorte docétaxel). Les TTFields sont principalement destinés à être utilisé avec d’autres traitements standard de soins concomitants, et LUNAR a été conçu pour générer des données avec de multiples résultats, dont Novocure pense qu'ils seront tous cliniquement pertinents.

À propos du cancer du poumon non à petites cellules

Le cancer du poumon est la cause la plus fréquente de décès liés au cancer dans le monde, et le CPNPC représente environ 85% de tous les cancers du poumon. On estime qu’environ 193 000 CPNPC sont diagnostiqués chaque année aux États-Unis. Les médecins utilisent différentes combinaisons de chirurgie, de radiothérapie et de thérapies pharmacologiques pour traiter le CPNPC, selon le stade de la maladie. La chirurgie, qui peut être curative chez un sous-ensemble de patients, est généralement utilisée aux premiers stades de la maladie. Depuis 1991, la radiothérapie avec une combinaison de médicaments de chimiothérapie à base de platine est la norme de première ligne de soins pour les CPNPC localement avancés ou métastatiques. Certains inhibiteurs de points de contrôle immunitaires ont été approuvés pour le traitement de première ligne du CPNPC et le traitement standard dans ce contexte semble évoluer rapidement. Le traitement standard en deuxième intention est également en évolution et peut inclure la chimiothérapie à base de platine pour les patients qui ont reçu des inhibiteurs du point de contrôle immunitaire comme traitement de première ligne, du pémétrexed, du docétaxel ou des inhibiteurs de points de contrôle immunitaires.

À propos des Tumor Treating Fields (TTFields)

Les Tumor Treating Fields (TTFields) sont des champs électriques qui exercent des forces physiques pour tuer les cellules cancéreuses via une variété de mécanismes. Les TTFields n’affectent pas significativement les cellules saines parce qu’elles ont des propriétés différentes (y compris le taux de division, la morphologie et les propriétés électriques) des cellules cancéreuses. Les mécanismes multiples et distincts de la thérapie TTFields travaillent ensemble pour cibler et tuer sélectivement les cellules cancéreuses. En raison de ses actions multimécanistiques, la thérapie TTFields peut être ajoutée aux modalités de traitement du cancer dans les indications approuvées et démontre des effets accrus sur les types de tumeurs solides lorsqu’elle est utilisée avec la chimiothérapie, la radiothérapie, l’inhibition du point de contrôle immunitaire ou l’inhibition PARP dans les modèles précliniques. La thérapie TTFields fournit une polyvalence clinique qui a le potentiel d’aider à relever les défis de traitement de toute une série de tumeurs solides. Pour en savoir plus sur la thérapie des champs de traitement des tumeurs et son effet multiforme sur les cellules cancéreuses, visitez tumortreatingfields.com.

À propos de Novocure

Novocure est une société mondiale d’oncologie qui travaille à allonger la survie dans certaines des formes de cancer les plus agressives par le développement et la mise sur le marché de sa thérapie innovante de Tumor Treating Fields, (TTFields). Les produits commercialisés par Novocure sont approuvés dans certains pays pour le traitement des patients adultes atteints de glioblastome et de mésothéliome pleural malin. Novocure a des études cliniques en cours ou terminées sur TTFields dans les métastases cérébrales, le cancer gastrique, le glioblastome, le cancer du foie, le cancer du poumon non à petites cellules, le cancer du pancréas et le cancer de l’ovaire.

Basée à Root, en Suisse, avec une présence mondiale croissante, Novocure possède des centres d’exploitation régionaux à Portsmouth, New Hampshire et Tokyo, ainsi qu’un centre de recherche à Haïfa, en Israël. Pour plus d’informations sur l’entreprise, veuillez visiter Novocure.com et suivez @Novocure sur LinkedIn et Twitter.

Énoncés prospectifs

En plus des faits historiques ou des déclarations de la situation actuelle, le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs indiquent les attentes ou les prévisions actuelles de Novocure concernant des événements futurs. Il peut s’agir notamment d’énoncés concernant les progrès scientifiques prévus dans le cadre de ses programmes de recherche, les progrès des études cliniques, le développement de produits potentiels, l’interprétation des résultats cliniques, les perspectives d’approbation réglementaire, le développement et les capacités de fabrication, les perspectives de marché pour ses produits, la couverture, les collectes de tiers payeurs et d’autres déclarations concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques. Vous pouvez identifier certains de ces énoncés prospectifs par l'utilisation de mots tels que "anticiper", "estimer", "s'attendre à", "projeter", "avoir l'intention de", "planifier", "estimer" ou d’autres mots et termes de signification similaire. La performance et les résultats financiers de Novocure pourraient différer sensiblement de ceux reflétés dans ces énoncés prospectifs en raison des conditions générales financières, économiques, environnementales, réglementaires et politiques, ainsi que des problèmes découlant de la pandémie de COVID-19 et d’autres risques et incertitudes plus spécifiques auxquels Novocure fait face, tels que ceux énoncés dans son rapport annuel sur le formulaire 10-K déposé le 24 février 2022 et les dépôts ultérieurs auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Compte tenu de ces risques et incertitudes, partie ou totalité de ces énoncés prospectifs peut s’avérer incorrecte. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier indûment à de tels facteurs ou énoncés prospectifs. En outre, Novocure n’a pas l’intention de mettre à jour publiquement les énoncés prospectifs, sauf si la loi l’exige. Tout énoncé prospectif dans le présent document n'est valable qu’à la date des présentes. Le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 permet cette discussion.

