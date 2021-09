Novocure : annonce une collaboration d'essai clinique avec Roche pour évaluer les Tumor Treating Fields (Champs electriques alternatifs) dans le cadre d'une nouvelle association de première intention contre le cancer du pancréas métastatique

Novocure (NASDAQ: NVCR) a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord de collaboration d'essai clinique avec Roche (SIX: RO. ROG; OTCQX: RHHBY), pour développer les champs de traitement electriques alternatifs (Tumor Treating Fields, TTFields) en conjonction avec la thérapie anti-PD-L1 de Roche, l'atézolizumab, pour l'adénocarcinome ductal du pancréas métastatique.

L'adénocarcinome ductal du pancréas est le type le plus commun de cancer du pancréas et représente entre 85% et 95% de toutes les tumeurs pancréatiques solides. En tant qu'affection maligne hautement létale, elle est la septième cause de mortalité par cancer dans le monde, et responsable de plus de 300 000 décès par an. L'adénocarcinome ductal du pancréas est hautement résistant aux thérapies actuelles, avec un taux de survie globale à 5 ans d'à peine 7,2%.

"Nous sommes heureux de collaborer avec Roche, un chef de file mondial en oncologie, afin d'étudier l'efficacité des TTFields combinés à l'immunothérapie par atézolizumab dans le cancer du pancréas", déclare William Doyle, président du conseil de Novocure. "L'environnement immuno-protégé du pancréas s'est avéré trop complexe pour que les immunothérapies n'apportent seules des bénéfices. Notre essai pilote de phase 2 avec Roche étudiera la capacité des TTFields associés à l'atézolizumab à améliorer les résultats cliniques pour les patients atteints de cette maladie mortelle."

L'étude de phase 2 a été conçue pour tester l'innocuité et l'efficacité des TTFields avec l'atézolizumab, la gemcitabine et le nab-paclitaxel en tant que première intention pour l'adénocarcinome ductal du pancréas métastatique. L'étude est conçue pour recruter environ 75 patients dans l'UE et aux États-Unis. Le critère principal de l'étude est le taux de contrôle de la maladie en fonction de RECIST 1.1. Les critères secondaires sont la survie globale, la survie sans progression, la survie à un an, le taux de réponse objective, la SSP à six mois, la durée de la réponse, et le profil de toxicité. Novocure est le sponsor de l'étude et Roche fournit l'atézolizumab pour l'essai.

À propos des champs de traitement tumoral

Les Tumor Treating Fields, ou TTFields, sont des champs électriques qui viennent perturber la division des cellules cancéreuses.

Lorsqu'un cancer se développe, une division rapide et incontrôlée de cellules malades se produit. Les protéines chargées électriquement dans la cellule jouent un rôle crucial dans la division cellulaire, rendant les cellules cancéreuses à division rapide vulnérables aux interférences électriques. Toutes les cellules sont entourées d'une membrane bilipidique, qui sépare l'intérieur de la cellule, ou cytoplasme, de l'espace qui l'entoure. Cette membrane empêche les champs électriques à faible fréquence d'entrer dans la cellule. Toutefois, grâce à une plage fréquentielle unique (entre 100 et 500 kHz), les champs électriques des TTFields peuvent pénétrer la membrane de la cellule cancéreuse. Étant donné que les cellules saines diffèrent des cellules cancéreuses de par leur facteur diviseur, leur géométrie et leurs propriétés électriques, la fréquence des TTFields peut être ajustée pour affecter spécifiquement les cellules cancéreuses, en n'ayant pratiquement pas d'effet sur les cellules saines.

Que les cellules soient saines ou cancéreuses, la division cellulaire, ou mitose, est la même. Lorsque la mitose débute, les protéines chargées dans la cellule, ou microtubules, forment le fuseau mitotique. Le fuseau repose sur l'interaction électrique entre ses blocs de construction. Durant la division, le fuseau mitotique sépare les chromosomes, en les tirant dans des directions opposées. Alors que les cellules-filles commencent à se former, les molécules polarisées électriquement migrent vers la ligne médiane pour former le sillon de clivage mitotique. Le sillon se contracte et les deux cellules-filles se séparent. Les TTFields peuvent interférer avec ces conditions. Lorsque les TTFields sont présents dans une cellule cancéreuse en division, ils font que les protéines chargées électriquement s'alignent sur les forces directionnelles appliquées par le champ, empêchant ainsi la formation du fuseau mitotique. Les forces électriques interrompent également la migration de protéines clés vers la ligne médiane cellulaire, perturbant ainsi la formation du sillon de clivage mitotique. Interférer avec ces processus clés perturbe la mitose et peut conduire à la mort de la cellule.

Les TTFields sont avant tout destinés à être utilisés avec d'autres traitements anticancer standard. Il existe un corpus croissant de preuves soutenant la vaste applicabilité des TTFields avec certaines autres thérapies anticancer, y compris la radiothérapie, certaines chimiothérapies et certaines immunothérapies. D'après les recherches cliniques et l'expérience commerciale acquise à ce jour, les TTFields n'ont présenté aucune toxicité systémique, avec une irritation cutanée légère à modérée comme effet secondaire le plus fréquent.

La recherche scientifique fondamentale s'étend sur deux décennies et, dans toutes les études précliniques réalisées jusqu'ici, les TTFields ont démontré un effet antimitotique cohérent. Le programme de développement mondial des TTFields comprend un réseau d’études précliniques et un vaste éventail d'essais cliniques couvrant toutes les phases, y compris quatre essais pivot de phase 3 dans plusieurs types de tumeur. À ce jour, plus de 20 000 patients ont été traités par TTFields.

À propos de Novocure

Novocure est une société mondiale d'oncologie qui s'efforce de prolonger la survie des patients atteints de certaines des formes de cancer les plus agressives en développant et en commercialisant son traitement innovant, les TTFields. Les TTFields sont des champs électriques qui viennent perturber la division des cellules cancéreuses. Les produits mis sur le marché par Novocure sont approuvés pour le traitement des patients adultes atteints d’un glioblastome ou d’un mésothéliome pleural malin. Novocure a des essais cliniques en cours ou terminés évaluant l’utilisation des Tumor Treating Fields pour traiter les métastases cérébrales, le cancer gastrique, le glioblastome, le cancer du foie, le cancer du poumon non à petites cellules, le cancer du pancréas et le cancer des ovaires.

Basé à Jersey, Novocure évolue aux États-Unis via ses sites de Portsmouth, dans le New Hampshire, de Malvern, en Pennsylvanie et de la ville de New York. En outre, la société dispose de bureaux en Allemagne, en Suisse, au Japon et en Israël. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter Novocure.com et suivez @Novocure sur LinkedIn et Twitter.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210928005825/fr/