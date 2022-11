Novocure ouvre un bureau à Montréal pour développer et soutenir la croissance de ses activités au Canada

Novocure a choisi Montréal pour sa culture innovante, ses universités et ses hôpitaux de classe mondiale, son accès aux meilleurs talents et pour sa qualité de vie

Novocure (NASDAQ : NVCR) a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau bureau à Montréal destiné à élargir et soutenir son activité croissante au Canada. Novocure est une société mondiale d'oncologie qui s'efforce de prolonger la survie dans certaines des formes de cancer les plus agressives grâce au développement et à la commercialisation de son traitement novateur, les champs de traitement des tumeurs (TTFields). Les TTFields sont des champs électriques qui exercent des forces physiques pour tuer les cellules cancéreuses par divers mécanismes.

De gauche à droite, Dr. David Roberge, professeur de radiologie, radio-oncologie et nucléaire au Centre de recherche du CHUM et futur président de l'Association canadienne de radio-oncologie ; Romina Ferro, directrice du marketing et des communications de la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales ; Shannon LaHay, chef de la direction de la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales ; Thomas Hefti, premier vice-président de Novocure, EMEA ; Jovan Antunovic, directeur général de Novocure, Canada ; Christine Mormont, directrice des affaires médicales de Novocure, Canada ; et Pritesh Shah, chef de l'expoitation commerciale de Novocure, célèbrent l'inauguration du bureau de Montréal de Novocure le 2 novembre. 2. (Photo : Business Wire)

Novocure a choisi Montréal en raison de sa culture novatrice, de ses universités et hôpitaux de classe mondiale, de son accès aux meilleurs talents et de sa qualité de vie, et même en raison des investissements que fait la ville dans son système de transport public.

« Nous sommes très fiers de dire que Montréal accueille maintenant Novocure Canada », a déclaré Jovan Antunovic, directeur général de Novocure Canada. « C'est une excellente occasion qui se présente à nous de développer la société et d'offrir notre traitement à un plus grand nombre de patients qui pourront en profiter dans tout le Canada ».

Novocure a inauguré son bureau de Montréal le 2 novembre, en accueillant les dirigeants et les collègues de Novocure. Citons parmi les invités venus célébrer cette importante étape pour la société : le Dr David Roberge, professeur de radiologie, de radio-oncologie et de médecine nucléaire au Centre de recherche du CHUM et futur président de l'Association canadienne de radio-oncologie; Shannon LaHay, directrice générale de la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales; et Romina Ferro, directrice du marketing et des communications de la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales.

Bien que la présence physique du bureau de Novocure au Canada soit récente, la présence de la société au Canada date de 2013, lorsque des institutions canadiennes ont commencé à participer aux essais cliniques de Novocure évaluant les TTFields. À ce jour, 14 institutions canadiennes, dont quatre au Québec, ont participé à six essais cliniques portant sur les TTFields.

Novocure a déposé une demande d'approbation auprès de Santé Canada, en attente de décision à ce jour, pour Optune®, le système d'administration des TTFields de Novocure, pour le traitement du glioblastome.

« Il est bien connu que le traitement du glioblastome représente un besoin médical non satisfait important », a déclaré le Dr Roberge. « La communauté médicale et la communauté des patients au Canada se réjouissent de disposer de davantage d'options pour traiter le glioblastome ».

« Nous sommes reconnaissants envers les nombreux partenaires au Canada qui ont contribué aux progrès de notre traitement au fil des ans et envers ceux qui continuent aujourd'hui à étudier la science des TTFields », a déclaré Pritesh Shah, chef de l'expoitation commerciale de Novocure. « L'ouverture de notre nouveau bureau à Montréal nous permettra de nous concentrer et de nous engager à faire avancer notre mission, à savoir prolonger la survie dans certaines des formes les plus agressives de cancer, tout en développant nos activités au Canada ».

À propos du traitement TTFields

Les champs de traitement des tumeurs (TTFields) sont des champs électriques qui exercent des forces physiques pour tuer les cellules cancéreuses par divers mécanismes. Les TTFields n'affectent pas de manière significative les cellules saines car elles ont des propriétés distinctes (notamment le taux de division, la morphologie et les propriétés électriques) de celles des cellules cancéreuses. Les mécanismes multiples et distincts du traitement TTFields fonctionnent de manière conjointe afin de cibler et tuer sélectivement les cellules cancéreuses. En raison de ses actions multi-mécaniques, le traitement TTFields peut s'adjoindre à des modalités de traitement du cancer dans les indications approuvées et augmente les effets sur les types de tumeurs solides lorsqu'il est utilisé parallèlement à la chimiothérapie, la radiothérapie, l'inhibition des points de contrôle immunitaire ou l'inhibition de la PARP dans les modèles précliniques. Le traitement TTFields offre une polyvalence clinique qui pourrait aider à relever les défis de traitement de toute une série de tumeurs solides. Pour en savoir plus sur le traitement TTFields et ses multiples effets sur les cellules cancéreuses, veuillez consulter le site suivant tumortreatingfieldstherapy.com.

À propos de Novocure

Novocure est une société mondiale d'oncologie qui s'efforce de prolonger la survie dans certaines des formes les plus agressives de cancer grâce au développement et à la commercialisation de son traitement novateur, les champs de traitement des tumeurs. Les produits commercialisés par Novocure sont approuvés dans certains pays pour le traitement des patients adultes atteints de glioblastome et de mésothéliome pleural malin. Novocure a des études cliniques en cours ou dèjà terminées sur les champs de traitement des tumeurs dans les métastases cérébrales, le cancer gastrique, le glioblastome, le cancer du foie, le cancer du poumon non à petites cellules, le cancer du pancréas et le cancer des ovaires.

Basée à Root, en Suisse, et forte d'une présence mondiale croissante, Novocure dispose de centres d'exploitation régionaux à Portsmouth, dans le New Hampshire, et à Tokyo, ainsi que d'un centre de recherche à Haïfa, en Israël. Pour de plus amples informations sur la société, veuillez consulter le site Novocure.com et suivre @Novocure sur LinkedIn et Twitter.

Déclarations prospectives

Outre les faits historiques ou les déclarations sur la situation actuelle, ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives fournissent des attentes ou prévisions actuelles de Novocure concernant de prochains événements. Il peut s'agir de déclarations concernant les progrès scientifiques prévus dans le cadre de ses programmes de recherche, les progrès des études cliniques, le développement de produits potentiels, l'interprétation des résultats cliniques, les perspectives d'approbation réglementaire, le développement et les capacités de fabrication, les perspectives de marché pour ses produits, la couverture, les recouvrements auprès de tiers payeurs et d'autres déclarations concernant des sujets ne constituant pas des faits historiques. Vous pouvez identifier certaines de ces déclarations prospectives par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « estimer », « s'attendre à », « projeter », « avoir l'intention », « planifier », « penser » ou d'autres mots et termes ayant un sens similaire. Les performances et les résultats financiers de Novocure pourraient différer sensiblement de ceux reflétés dans ces déclarations prospectives en raison des conditions financières, économiques, environnementales, réglementaires et politiques générales, ainsi qu'en raison de problèmes découlant de la pandémie de COVID-19 et d'autres risques et incertitudes plus spécifiques auxquels Novocure est confrontée, tels que ceux exposés dans son rapport annuel sur formulaire 10-K déposé le 24 février 2022 et dans les documents ultérieurs déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC). Compte tenu de ces risques et incertitudes, tout ou partie de ces déclarations prospectives peut s'avérer inexact. Par conséquent, il est recommandé au lecteur de ne pas se fier à ces facteurs ou à ces déclarations prospectives. En outre, Novocure n'a aucunement l'intention de mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent document ne sont valables qu'à la date du présent document. Le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 autorise cette discussion.

