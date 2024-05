Novonesis A/S (ex Novozymes A/S) est le 1er producteur mondial d'enzymes et de micro-organismes à destination des entreprises industrielles. Le CA par marché se répartit comme suit : - industrie des produits de nettoyage et d'entretien domestique (28,5%) ; - bioénergie (24,8%) ; - industrie alimentaire et santé humaine (22,1%) ; - céréales et industries techniques (12,8%) : micro-organismes utilisés dans le domaine du traitement des eaux usées, enzymes techniques destinées aux industries du textile, du cuir, de la pulpe et du papier ; - agriculture et industrie de l'alimentation animale (11,8%) : enzymes utilisées pour améliorer la productivité et la digestion de certains aliments. La répartition géographique du CA est la suivante : Danemark (1,3%), Europe-Moyen Orient-Afrique (33,5%), Amérique du Nord (33,9%), Asie-Pacifique (18,5%) et Amérique latine (12,8%).

Secteur Chimie de spécialité