Novonix Limited a annoncé que sa division Battery Technology Solutions a terminé avec succès la mise en service de sa ligne pilote de cathodes de 10 tonnes par an. Le premier produit de la ligne pilote de cathode, un matériau de cathode monocristallin de qualité nickel moyen (" NMC622 "), produit à l'aide de la technologie de synthèse sans déchets, entièrement sèche, en instance de brevet, de NOVONIX, correspond à la performance des principaux matériaux de cathode des fournisseurs existants dans les essais sur cellules entières. NOVONIX utilisera la ligne pilote pour démontrer la fabricabilité des matériaux et de la technologie des cathodes à longue durée de vie de la société, y compris les matériaux à haute teneur en nickel (NMC811) et sans cobalt, ainsi que leur performance dans les cellules lithium-ion de format industriel.

Le matériau cathodique NMC622 sert de plateforme pour étendre le processus de séchage à des produits chimiques à haute teneur en nickel et sans cobalt, démontrant ainsi la flexibilité de la technologie NOVONIX pour une gamme de matériaux cathodiques critiques. La société a précédemment partagé les données de performance de sa poudre de cathode entièrement sèche à base de nickel moyen qui a été intégrée dans des cellules de batterie à poche de 1 Ah, en tirant parti de sa ligne de prototypage de cellules, et comparée à des poudres de cathode commerciales de la même chimie. Les données, présentées dans la figure ci-dessous, montrent que les cellules contenant de la poudre de cathode NOVONIX entièrement sèche et sans déchets ont une capacité de rétention similaire, jusqu'à plus de 400 cycles, à celle des poudres de cathode monocristallines commerciales de haute qualité en nickel moyen, sans aucune " finition " ou traitement de surface.

ou traitement de surface. Les premières mesures des propriétés physiques des poudres de cathode en nickel moyen produites sur la ligne pilote de 10 tpa indiquent des performances électrochimiques similaires, voire supérieures, à celles attendues du matériau mis à l'échelle. Les résultats positifs des performances du NMC622 marquent une étape cruciale qui permettra à la société de poursuivre ses projets de mise à l'échelle d'échantillons de test plus importants et d'entamer des discussions commerciales avec des partenaires et des clients potentiels pour sa technologie de cathode.