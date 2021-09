Energy Vault : l'entreprise technologique qui utilise le stockage d'énergie par gravité à l'échelle des réseaux pour accélérer la décarbonation mondiale, fusionne avec Novus Capital Corporation II aux fins de sa cotation à la Bourse de New York

Novus Capital Corporation II (NYSE: NXU, NXU.U, NXU WS) («Novus») et Energy Vault, une entreprise spécialisée dans le stockage d’énergie, annoncent conjointement avoir conclu un accord définitif de regroupement d’entreprises; une fois l’opération clôturée, la société fusionnée devrait être cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole «GWHR».

La transaction, qui valorise la société fusionnée une valeur comptable implicite pro forma s’élevant à 1,1 milliard USD, devrait en outre apporter à la société fusionnée jusqu’à 388 millions USD de produits bruts en espèces. Dans le cadre de la transaction, Novus II a reçu, à titre d’engagement pour un PPA (placement privé d’actions) commun, 100 millions USD qui seront utilisés, entre autres, pour financer la stratégie de croissance de la société fusionnée. Cela fait suite à la récente levée de 100 millions USD de capitaux de Séries C par Energy Vault.

Le PPA est soutenu par des investisseurs stratégiques et institutionnels, notamment des fonds et des comptés gérés par Adage Capital Partners LP, Pickering Energy Partners, Sailingstone Capital Energy Transition Strategy Fund, SoftBank Investment Advisers, Cemex Ventures (NYSE: CX), Palantir Technologies Inc., (NYSE: PLTR) et d’autres investisseurs. Des filiales et des partenaires de Novus Capital ont également participé au PPA.

Les systèmes de stockage d’énergie d’Energy Vault sont conçus de manière à être rentables, fiables, sûrs, respectueux de l’environnement tout au long d’une durée de vie technique de 35 ans, en utilisant la gravité pour stocker et distribuer de l’énergie renouvelable à la demande et ils sont basés sur la science avancée des matériaux et des technologies logicielles exclusives.

Energy Vault répondra à un important besoin non satisfait de solutions de stockage d’énergie pour les sources intermittentes d’énergie renouvelable et renforcera la résilience des réseaux d’énergie au moment où le monde tend à abandonner les combustibles fossiles.

Energy Vault, qui a démontré avec succès sa capacité à déployer ses technologies à l’échelle commerciale, dispose d’un solide portefeuille d’engagements de clients, notamment huit accords signés et des lettres d’intention concernant 1,2 GWh de capacité de stockage d’énergie, dont le déploiement est prévu au quatrième trimestre 2021 aux États-Unis, puis en Europe, au Moyen-Orient et en Australie en 2022.

Dans le cadre de la transaction, Larry Paulson, président de Novus, rejoindra le conseil d’administration de la société fusionnée, auquel il apportera 30 années d’expérience mondiale des technologies et de la direction d’entreprises acquises auprès de sociétés cotées du classement Fortune 500, notamment Qualcomm, BrightPoint et Nokia.

La nouvelle société fusionnée devrait être cotée au NYSE sous les nouveaux symboles «GWHR» et «GWHR WS», et la transaction devrait être clôturée au premier trimestre 2022, sous réserve des conditions habituelles de clôture.

Novus Capital Corporation II (NYSE: NXU, NXU.U, NXU WS) («Novus»), une société d’acquisition à vocation spéciale cotée en Bourse aux États-Unis, et Energy Vault, Inc., l’entreprise qui s’appuie sur sa technologie exclusive pour créer des solutions de stockage d’énergie basée sur la gravité à l’échelle des réseaux, ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif portant sur le regroupement des deux sociétés. À la clôture de la transaction, la société fusionnée sera dénommée Energy Vault Holdings, Inc. et devrait être cotée au NYSE sous les symboles «GWHR» et «GWHR WS». La société fusionnée sera dirigée par un entrepreneur à succès, Robert Piconi, en qualité de président-directeur général.

Les atouts d'Energy Vault

L'évidence du besoin du marché en produits d’Energy Vault: La demande d’énergies propres augmente partout dans le monde. Selon un récent rapport de l’IRENA, les énergies renouvelables devraient représenter 90% de la production totale d’énergie d’ici 2050. Pour soutenir cette transition, les capacités de stockage d’énergie à l’échelle des réseaux devra être multipliée par dix au cours des dix prochaines années et plus de 270 milliards USD d’investissements sont attendus sur cette période. La demande étant destinée à continuer d’augmenter, les solutions de stockage actuelles sont insuffisantes; l’hydroélectricité – qui représente environ 90% du marché mondial actuel de la capacité de stockage – et les batteries chimiques, sont toutes deux confrontées à d’importants défis en termes d’évolutivité, d’uniformisation des économies, de sécurité et de risques environnementaux.

Une percée majeure en matière de stockage d’énergie: Energy Vault a développé une plateforme de stockage d’énergie par gravité conçue pour être rentable, fiable, sûre à utiliser, respectueuse de l’environnement et meilleure que les alternatives, de manière à être idéalement positionnée pour satisfaire la demande du marché. La plateforme s’inspire du principe des centrales hydroélectriques, qui utilisent la puissance de la gravité pour stocker et fournir l’énergie, associé aux innovations logicielles et en science des matériaux d’Energy Vault: l’eau est remplacée par des blocs composites sur mesure, fabriqués avec de la terre ou des déchets d’origine locale, qui sont levés et abaissés pour stocker et libérer l’énergie à la demande. Ce système exclusif est organisé par la plateforme logicielle basée sur l’IA d’Energy Vault qui intègre un système avancé de contrôle et de vision informatisés. Le tout fournit un approvisionnement en énergie résilient et une capacité de stockage de courte et de longue durée offrant une grande flexibilité opérationnelle, une bonne efficacité de va-et-vient, des dépenses en capital et des frais d’exploitation modestes et une efficacité globale des actifs supérieure à celle des concurrents du fait de l’absence de dégradation du support de stockage au fil du temps.

Des engagements mondiaux de premier ordre en pleine expansion: Au cours des deux dernières années, Energy Vault a travaillé en étroite collaboration avec de grands services publics mondiaux et des producteurs d’électricité indépendants pour optimiser sa plateforme technologique de stockage d’énergie et garantir une flexibilité supplémentaire afin de répondre à la fois aux besoins de puissance plus élevée et de durée flexible. Après avoir connecté avec succès son premier système commercial de stockage d’énergie de 5 MW au réseau national suisse en 2020, Energy Vault a effectué une due diligence opérationnelle complète avec certains des plus grands services publics et producteurs d’électricité indépendants au monde, avec une attention particulière sur la performance des services auxiliaires, l’efficacité du va-et-vient du système et les protocoles de distribution continue de l’énergie. Tous ces éléments technologiques essentiels et éprouvés ont été intégrés à sa dernière architecture de produit modulaire, flexible, plus puissante et plus compacte, la nouvelle plateforme EVx™, dont la sortie a été annoncée au début de l’année avec la société Saudi Aramco. L’EVx™ a une durée de vie technique prévue de 35 ans, une efficacité du va-et-vient de 80-85%, et elle est suffisamment flexible pour satisfaire les besoins des applications de stockage à puissance élevée et de courte durée tout en pouvant répondre à des besoins de plus longue durée, dans les deux cas pour un coût modeste. Comme son fonctionnement n’exige pas de CVC et qu’il n’y a pas de limite de température de fonctionnement, la plateforme peut opérer efficacement dans les conditions météorologiques les plus extrêmes comme les déserts, et dans des contextes de température ambiante très élevée.

À court terme, Energy Vault dispose pour sa nouvelle plateforme d’un solide portefeuille d’engagements clients et de lettres d’intention, dont huit accords signés et des lettres d’intention totalisant plus de 1 200 MWh de stockage. Des projets supplémentaires représentant plusieurs GWh de stockage d’énergie sont en cours de négociation et leur déploiement devrait démarrer dans les 12 à 24 prochains mois. La société fusionnée prévoit actuellement de commencer à générer des revenus avérés en 2022 et, à moyen et long terme, de constater des impacts positifs sur ses résultats d’exploitation grâce à l’augmentation des volumes, à une intégration technologique plus poussée et à des économies d'échelle.

Accélérer la transition vers les énergies propres tout en éliminant les responsabilités environnementales: Energy Vault s’attaque au problème des déchets provenant des installations de production d’énergie existantes moyennant une approche économique circulaire de la chaîne d’approvisionnement fondée sur la recyclabilité et la durabilité environnementale. Grâce à sa technologie, l’entreprise est capable de recycler les déchets – par exemple les résidus de la combustion du charbon et les fibres de verre des pales d’éoliennes déclassées, comme précédemment annoncé conjointement avec Enel Green Power – qui finiraient, sinon, dans une décharge. En s’appuyant sur la science des matériaux de pointe en collaboration avec le laboratoire de science des matériaux CEMEX, Energy Vault peut piéger ces déchets dans les blocs composites de ses systèmes de stockage d’énergie par gravité. Le pipeline de clientèle d’Energy Vault comprend de nombreux clients souhaitant également résoudre le problème de la gestion durable et/ou de la réutilisation avantageuse des résidus de combustion du charbon, qui représentent le plus grand flux de déchets industriels généré aux États-Unis chaque année. Enfin, la chaîne d’approvisionnement et la construction de ces systèmes sont principalement locales, y compris la fabrication des blocs sur site, ce qui élimine les risques liés à l’approvisionnement global en matériaux, réduit les émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur des transports, et réduit également l’empreinte carbone d’Energy Vault tout en favorisant un impact positif sur les économies locales et la création de nouveaux emplois.

Commentaires de la direction

Robert Piconi, PDG et cofondateur d’Energy Vault, a déclaré: «La technologie d’Energy Vault est conçue pour offrir une solution de stockage d’énergie renouvelable rentable, flexible durable pour répondre aux besoins immédiats des services publics, des producteurs d’électricité et des grands consommateurs industriels d’énergie qui doivent résoudre le problème de l’intermittence de l’énergie inhérente à la génération d’énergie éolienne et solaire. Vu l’urgence mondiale d’accélérer la décarbonation du secteur énergétique, nous avons développé notre solution de stockage d’énergie de manière à pouvoir la commercialiser rapidement. Grâce à notre technologie transformatrice, qui peut stocker de l’énergie propre à l’échelle des réseaux tout en réutilisant les déchets dans le processus de manière unique et avantageuse, Energy Vault redéfinit le rôle que les entreprises de stockage d’énergie peuvent et doivent jouer dans une économie circulaire. Nous sommes ravis d’annoncer notre regroupement avec Novus et sommes impatients de devenir une société cotée en Bourse, car nos récentes avancées en matière de validation technologique à l’échelle commerciale et leur adoption rapide par les clients nécessitent des capitaux supplémentaires pour répondre à la demande mondiale et multicontinentale. Alors que nous nous concentrons maintenant sur la phase de mise en œuvre de notre technologie, nous sommes ravis de nous associer à l’équipe de Novus qui soutient pleinement notre mission de décarbonation et apporte une expérience approfondie du développement du marché des nouvelles technologies à l’échelle mondiale.»

Robert Laikin, PDG de Novus, a ajouté: «Energy Vault apporte sur le marché de l’énergie une toute nouvelle solution de stockage d’énergie qui réduira les coûts pour les entreprises de services publics et les producteurs d’électricité qui passent aux énergies renouvelables et doivent maintenir un approvisionnement énergétique constant pour une distribution régulière de l’énergie. Avec sa technologie transformatrice qui permet de réinsérer les déchets dans le processus, Energy Vault apporte une réponse unique au besoin de fournir une énergie distribuable. La société se distingue ainsi de tous les autres acteurs du marché, ce qui en fait un choix évident en tant que partenaire. Nous sommes ravis de rejoindre Robert Piconi et son équipe à un moment aussi crucial pour l’entreprise. Nous avons toute confiance en leur capacité à saisir les opportunités en pleine croissance de stockage de l’énergie. Après notre introduction en Bourse début 2021 et avoir examiné une centaine de sociétés, nous avons trouvé une entreprise formidable dirigée par une équipe de direction prête pour la cotation en Bourse et à répondre aux énormes besoins d’un marché mondial mal desservi par les solutions existantes. Nous pensons qu’Energy Vault est la seule entreprise de stockage d’énergie purement ESG à l’échelle des réseaux qui existe sur le marché aujourd’hui.»

Bill Gross, PDG et président d’Idealab Studio et cofondateur d’Energy Vault a déclaré: «Nous avons fondé Idealab il y a 25 ans pour trouver des solutions technologiques aux plus grands défis mondiaux, pour ensuite créer des entreprises possédant le leadership et le talent nécessaires pour commercialiser ces solutions. L’un des plus grands défis auxquels le monde est confronté actuellement, c’est de se doter d’un système de stockage d’énergie à grande échelle et d’un bon rapport coût-efficacité. Le système révolutionnaire de stockage par gravité d’Energy Vault a relevé ce défi. J’ai hâte d’aider Robert Piconi et son équipe en ce moment où ils vont faire coter en Bourse cette technologie.»

Synthèse de la transaction

La transaction valorise la société fusionnée à une valeur comptable implicite pro forma de 1,1 milliard USD. Conformément à l’accord de regroupement d’entreprises proposé, la société issue de la fusion devrait recevoir une somme de 388 millions USD de produits bruts en espèces, composée de 100 millions USD en espèces provenant d’un PPA et de 288 millions USD en espèces détenus dans le compte fiduciaire de Novus, en supposant qu’aucun actionnaire public n’exerce son droit de rachat à la clôture de la transaction.

La trésorerie nette de la transaction servira à financer la croissance de la société fusionnée et le déploiement mondial des technologies révolutionnaires d’Energy Vault. Cela s’ajoute à la récente levée de capitaux privés de série C d’environ 100 millions USD, dirigée par Prime Movers Lab, avec la participation de SoftBank Vision Fund 1, Saudi Aramco Energy Ventures, Helena, Idealab X, Pickering Energy Partners via son fonds Energy Equity Opportunity, SailingStone Global Energy Transition, A.T. Gekko, Crexa Capital Advisors LLC, Green Storage Solutions Venture I LLC, et Gordon Crawford.

Le PPA est soutenu par des investisseurs stratégiques et institutionnels, notamment des fonds et des comptés gérés par Adage Capital Partners LP, Pickering Energy Partners, Sailingstone Capital Energy Transition Strategy Fund, SoftBank Investment Advisers, Cemex Ventures (NYSE: CX), Palantir Technologies Inc., (NYSE: PLTR) et d’autres investisseurs. Des filiales et des partenaires de Novus Capital ont également participé au PPA. Les actionnaires actuels d’Energy Vault deviendront les propriétaires majoritaires de la société fusionnée à la clôture de la transaction. Tous les actionnaires et investisseurs existants conserveront leur participation, y compris Idealab, Cemex Ventures, Neotribe, SoftBank Vision Fund 1, Helena, Saudi Aramco Energy Ventures ainsi que tous les investisseurs de série C cités ci-dessus.

Les conseils d’administration d’Energy Vault et de Novus ont approuvé à l’unanimité la transaction proposée. La clôture est soumise à l’approbation des actionnaires d’Energy Vault, des actionnaires de Novus et aux autres conditions habituelles de clôture, y compris la déclaration d’enregistrement de Novus validée par la Securities and Exchange Commission (la «SEC») et l’expiration de la période d’attente visée par le HSR Act. Pour l’heure, il est prévu que la transaction sera finalisée au premier trimestre 2022, sous réserve de la satisfaction ou de la renonciation aux conditions de clôture.

Conseillers

Goldman Sachs a agi en qualité d’agent de placement principal avec Cowen et Guggenheim Securities, LLC pour la transaction PPA. Guggenheim Securities, LLC, Goldman Sachs et Stifel étaient les conseillers financiers d’Energy Vault. Cowen est le conseiller principal pour les marchés des capitaux et le conseiller financier unique de Novus. Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian LLP est le conseiller juridique d’Energy Vault. BlankRome LLP est le conseiller juridique de Novus. ICR est conseiller en relations avec les investisseurs pour Energy Vault. Milltown Partners LLP est conseiller en communication stratégique pour Energy Vault.

Informations sur la téléconférence des investisseurs

Jeudi 9 septembre 2021 à 08h30 ET, Energy Vault et Novus Capital organiseront conjointement une téléconférence pour les investisseurs afin de discuter de la transaction proposée. Les parties intéressées pourront écouter les commentaires préparatoires par téléphone en composant le 1-877-407-0792, ou le 1-201-689-8263 pour les appelants internationaux, et en indiquant le code de la conférence ID: 13723042. Pour écouter le webcast, cliquer ici. Une rediffusion téléphonique sera disponible pendant environ 14 jours. Pour écouter la rediffusion, composer le 1-844-512-2921 (appel national gratuit), ou le 1-412-317-6671 (appels internationaux) et indiquer le code 13723042.

À propos d’Energy Vault

Energy Vault conçoit des produits de stockage d’énergie renouvelable qui transforment l’approche mondiale en matière de stockage énergétique à l’échelle des services publics pour optimiser la résilience des réseaux. Appliquant les fondamentaux de la physique conventionnelle en matière de gravité et d’énergie potentielle, le système combine sciences des matériaux avancées et logiciels d’IA à vision par ordinateur exclusifs, qui coordonnent de manière autonome le chargement et le déchargement d’électricité en utilisant des briques composites à ultra faible coût ainsi que des systèmes innovants de grues mécaniques. En utilisant des matériaux 100% écologiques offrant la possibilité d’intégrer des déchets pour une réutilisation bénéfique à une économie sans précédent, Energy Vault accélère la transition vers une économie circulaire et un monde entièrement renouvelable.

En juin 2020, Energy Vault a été nommé «Pionnier technologique» par le Forum économique mondial. La Société a été fondée par Idealab Studio, l’incubateur technologique de premier plan créé par Bill Gross.

À propos de Novus Capital Corporation II

Novus Capital, dont les titres sont cotés au NYSE sous les symboles «NYSE: NXU, NXU.U, NXU WS.», a levé un financement de 287,5 millions USD en février 2021. Novus Capital est une société inactive créée dans le but de réaliser une fusion, un échange ou un achat d’actions, une acquisition d’actifs, une recapitalisation, une réorganisation ou toute autre opération financière similaire impliquant une ou plusieurs entreprises ou entités. Novus Capital est dirigée par Robert J. Laikin, Jeff Foster, Hersch Klaff, Larry Paulson, Heather Goodman, Ron Sznaider et Vince Donargo, qui ont acquis une vaste expérience pratique en aidant les entreprises de haute technologie à optimiser leurs initiatives de croissance existantes et nouvelles en exploitant des informations sur les actifs riches en données et les propriétés intellectuelles qui existent déjà dans la plupart des entreprises de haute technologie.

