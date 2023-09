NOW Inc. est un distributeur mondial pour les marchés du pétrole, du gaz et de l'industrie. La société fournit des produits énergétiques et industriels ainsi que des équipements de production et de traitement conditionnés. Elle exerce ses activités sous les marques DistributionNOW et DNOW. Ses secteurs d'activité comprennent les États-Unis, le Canada et l'international. L'offre globale de la société comprend des fournitures consommables pour la maintenance, la réparation et l'exploitation (MRO), des tuyaux, des vannes manuelles et automatisées, des raccords, des brides, des joints, des fixations, des solutions électriques, d'instrumentation, d'élévation artificielle et de pompage, ainsi que des équipements modulaires de traitement, de production, de mesure et de contrôle. Elle propose également des solutions d'approvisionnement, de gestion des entrepôts et des stocks dans le cadre de son offre de gestion de la chaîne d'approvisionnement et des matériaux. Ses solutions comprennent l'externalisation de tout ou partie des fonctions d'approvisionnement, d'entreposage et de gestion des stocks de ses clients, la logistique, la technologie des points d'émission, la gestion de projet, les processus d'entreprise et les rapports sur les mesures de performance.

Secteur Machines et équipements industriels