Nowtransit Inc. est une société à chèque en blanc. La société est engagée dans l'exploration et l'identification d'opportunités commerciales aux États-Unis, y compris l'acquisition potentielle d'une entité opérationnelle par le biais d'une fusion inversée, d'un achat d'actifs ou d'une transaction similaire. La société n'a pas commencé ses activités et n'a pas généré de revenus.

Secteur Sociétés holdings